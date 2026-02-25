El mensaje a favor de Elon Musk y contra la Unión Europea que compartió Milei

A través de un mensaje en redes, Javier Milei respaldó este jueves la cruzada de Elon Musk contra las regulaciones de contenidos digitales de la Unión Europea. El gesto tiene lugar en medio del respaldo del Gobierno al acuerdo comercial con el bloque regional y su decisión de ratificarlo en el Congreso.

El presidente reposteó en X la publicación de un usuario que agradecía al magnate por defender la libertad de expresión: “Tenemos suerte de tener a Elon Musk”. A su vez, llevaba una curiosa imagen.

El mensaje del usuario presenta a un Musk en rol de mártir, ensangrentado y aplastado por una roca etiquetada como “amenazas”. El magnate -que luce esforzado- sujeta la mano de una mujer -que personifica la “libertad de expresión”- para evitar que caiga a un precipicio. En el centro de la escena aparece la Unión Europea, representada como una serpiente que utiliza su lengua para hacer cosquillas en el brazo de la mujer.

El posteo que compartió Javier Milei en X contra la Unión Europea

El respaldo de Milei al magnate ocurre en medio de distintos gestos de respaldo a Musk, quien mantiene una cruzada contra los intentos de regulación, especialmente con la Ley de Servicios Digitales, un marco reglamentario de la Unión Europea. Musk lo considera un ataque directo a la libertad individual.

Durante su participación en el Foro de Davos de 2025, Milei había cruzado duramente al presidente español, Pedro Sánchez, acusándolo de intentar “callar” las voces disidentes a través de sus propuestas para regular los contenidos en plataformas digitales.

“No me sorprende nada que un socialista como Sánchez intente callar a todos los que piensan distinto y que el único mensaje sea el que él quiere”, dijo Milei ante la prensa tras participar del encuentro.

Recientemente Musk y Sánchez mantuvieron un cruce en X donde el empresario lo tildó de “tirano y un traidor” después su anuncio sobre prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años durante un discurso en la Cumbre Mundial de Gobiernos que tiene lugar en Dubái.

Asimismo, hace apenas un año, cuando Musk fue blanco de críticas internacionales por un polémico gesto durante un acto de campaña junto a Donald Trump, que muchos sectores interpretaron como una señal “Nazi”, Milei fue uno de los líderes en salir en su defensa pública.

A través de un extenso posteo, el Presidente no solo desestimó las acusaciones, sino que sostuvo que siempre el magante “ha defendido la libertad en su forma mas pura, para todos”.

En esa publicación, Milei también había considerado la compra de X por parte de Musk como uno “de sus grandes aportes a la humanidad” ya que antes, según él, “estaba programada para cancelar cualquier discurso que no fuera el discurso woke hegemónico”.

Ahora, el reciente mensaje de Milei con dardo a la Unión Europea tiene lugar en un momento llamativo. En la sesión de este jueves, en el Senado, está previsto que se ratifique el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). De aprobarse, la Argentina se convertirá en el primer país en ratificar el convenio birregional.