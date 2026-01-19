El ministro de Transportes español dio detalles del choque de trenes y dijo que es “tremendamente extraño”

Óscar Puente, ministro de Transporte de España, afirmó que el descarrilamiento registrado en Adamuz es un hecho “tremendamente extraño”, al subrayar que ocurrió en una recta, sobre una vía recientemente renovada y con un tren de alta velocidad “prácticamente nuevo”. En conferencia de prensa, horas después del siniestro, confirmó que, por el momento, hay al menos 21 muertos y 30 heridos.

El ministro indicó que el Ministerio del Interior le confirmó que todas las personas que requerían atención médica ya fueron trasladadas a centros hospitalarios y que “ya no queda ningún herido en el lugar de los hechos”. En ese marco, señaló que las tareas sobre el terreno se concentran ahora en la identificación y el levantamiento de los cuerpos, en una zona que fue perimetrada para facilitar el trabajo de los equipos judiciales y técnicos.

Dos trenes de alta velocidad chocaron en España y, por el momento, se confirmaron 21 muertos X Adri Vélez @ibuprofeno600mg

El funcionario explicó que el accidente se produjo cuando los últimos coches de un tren Iryo que circulaba desde Málaga hacia la estación de Atocha, en Madrid, descarrilaron por causas que aún se desconocen. En ese mismo momento, y en sentido contrario, avanzaba en paralelo un tren que había partido desde Madrid con destino a Huelva, cuya cabecera impactó contra varios de los vagones que habían quedado cruzados sobre la vía, según detalló durante la conferencia de prensa.

Puente precisó que como consecuencia del choque “han salido despedidos los dos primeros coches” del tren que viajaba hacia Huelva, lo que concentró la mayor parte de las víctimas fatales y de los heridos de gravedad. En las dos primeras unidades viajaban, en total, 56 personas, y ambas cayeron por un terraplén de unos 400 metros.

Así es el tren de Iryo que conecta Málaga con Madrid

Sobre el número de víctimas fatales, Puente aclaró que la cifra de 21 muertos corresponde a la confirmación oficial recibida hasta el momento, aunque advirtió que no puede considerarse definitiva. También informó que unas 30 personas fueron derivadas a hospitales con heridas de cierta gravedad.

En relación con las causas del descarrilamiento, el ministro evitó dar una hipótesis y sostuvo que cualquier señalamiento en ese sentido sería “pura especulación”. Indicó que existe una comisión encargada de investigarlo que será la responsable de determinar qué ocurrió en el tramo donde se produjo el siniestro.

Puente remarcó que el tren involucrado es “prácticamente nuevo” -con una antigüedad inferior a cuatro años- y destacó que la infraestructura ferroviaria de esa tramo había sido renovada en mayo de 2025. Según detalló, en esa vía se invirtieron unos 700 millones de euros. “Por tanto, el accidente es tremendamente extraño”, sostuvo.

La escena el choque entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, España

Además, el ministro agregó que el sistema ferroviario de alta velocidad en España cuenta con un mantenimiento periódico y constante, y que los expertos en materia ferroviaria que estuvieron en el lugar, así como otros consultados, manifestaron su sorpresa por las características del hecho, entre otras cosas, por haber sucedido en un tramo recto.

En cuanto a la operatividad del servicio, Puente adelantó que la línea no volverá en el día de mañana ya que, además de retirar el material siniestrado, será necesario examinar el terreno “con la máxima profundidad” en el marco de la investigación en curso para determinar las causas.

Por otra parte, el funcionario también confirmó que mantuvo contacto con el presidente, Pedro Sánchez, desde que supo y pude obtener algo de clarirdad sobre lo sucedido. También anunció que a primera hora de la mañana se trasladará al lugar del siniestro para seguir de cerca las tareas y expresar allí sus condolencias.