Chile enfrenta una grave emergencia por incendios forestales: 18 muertos y evacuaciones masivas

SANTIAGO, Chile.– Una veintena de incendios forestales activos en el centro-sur de Chile dejó al menos 18 personas muertas, más de 50.000 evacuados y extensas zonas urbanas y rurales destruidas por el fuego, en una de las emergencias más graves que enfrenta el país en los últimos años.

La cifra de fallecidos es provisoria y, según reconoció el propio Presidente Gabriel Boric, aumentará a medida que avancen las labores de búsqueda y verificación en las zonas afectadas.

El presidente chileno Gabriel Boric declaró el estado de emergencia en dos regiones del sur, donde unas 20.000 personas debieron evacuar sus hogares GUILLERMO SALGADO - AFP

“Tenemos un número confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza, desgraciadamente, de que ese número va a aumentar”, dijo el presidente desde la Región del Biobío, hasta donde se trasladó para monitorear la emergencia en terreno.

En ese contexto, añadió: “Lo primero es combatir y apagar el fuego, pero no podemos olvidar que aquí hay tragedias humanas, familias que están sufriendo, y tenemos que estar con ellas”.

Las regiones de Ñuble y Biobío han concentrado los focos más críticos, con comunas completas bajo amenaza directa de las llamas. El avance del fuego, favorecido por altas temperaturas, vegetación seca y vientos intensos, obligó al Ejecutivo a decretar estado de excepción constitucional de catástrofe en ambas regiones.

Humo y llamas se elevan desde las casas alcanzadas por el fuego durante los incendios forestales en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026 GUILLERMO SALGADO - AFP

En la Región de Ñuble, una de las comunas más golpeadas ha sido Bulnes, donde el alcalde Gonzalo Bustamante describió un escenario crítico y pidió refuerzos urgentes. “Estamos viviendo una tragedia sin precedentes”, afirmó el jefe comunal.

La región del Biobío se convirtió en el principal epicentro de la emergencia. Allí, los incendios alcanzaron zonas urbanas y rurales y forzaron la evacuación de miles de personas. Lirquén, una de las localidades más afectadas del área metropolitana de Concepción, estuvo al borde de la destrucción total, con estimaciones preliminares que indican que hasta cerca del 80% de su superficie resultó dañada por el avance de las llamas, en un escenario que dejó barrios completos reducidos a cenizas y a cientos de familias sin vivienda.

Medidas excepcionales

Ante el deterioro del escenario, la autoridad militar ordenó toque de queda nocturno en las comunas de Penco, Nacimiento y Laja, entre las 20 y las 06, una medida excepcional que buscó asegurar el control territorial, facilitar las evacuaciones y resguardar el orden público.

La amenaza se ha extendido también a Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile, donde las autoridades mantuvieron un monitoreo permanente por el avance de las llamas hacia sectores periféricos. La preocupación aumentó ante la posibilidad de que el fuego alcanzara la cárcel El Manzano, el principal complejo penitenciario del sur del país, lo que obligó a reforzar los planes de contingencia, aunque hasta el cierre de esta edición no se había ordenado una evacuación.

Firefighters try to extinguish a burning house during a wildfire in Concepcion, Chile, on January 18, 2026. Chilean President Gabriel Boric declared a state of emergency on January 18 for two southern regions where raging wildfires have forced about 20,000 people to evacuate their homes. (Photo by GUILLERMO SALGADO / AFP) GUILLERMO SALGADO - AFP

A ese escenario se sumó un factor climático clave: la llegada de la noche, acompañada de ráfagas de viento cambiantes, que complicaron el control de las llamas. Brigadistas y equipos de emergencia advirtieron que la combinación de viento, baja visibilidad y cansancio operativo incrementó el riesgo de reactivación de focos que durante el día habían logrado ser parcialmente contenidos.

En el cielo del centro-sur, helicópteros y distintas aeronaves —incluidos aviones cisterna— han colmado las rutas aéreas, descargando agua y líquido retardante sobre los focos activos, en un esfuerzo constante por contener incendios que avanzaron en zonas de difícil acceso y de alta carga vegetal.

Operativos de emergencia y coordinación internacional

Desde Santiago, el Ejecutivo coordinó el despliegue operativo que involucró a brigadistas forestales, Bomberos, personal de salud, Carabineros y efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) envió mensajes sucesivos ordenando evacuaciones preventivas en comunas como Tomé, Florida, Quillón, Ránquil y sectores rurales de Concepción.

Un vehículo y una casa envueltos en llamas durante los incendios forestales en Concepción, Chile, el 18 de enero de 2026 GUILLERMO SALGADO - AFP

La magnitud de la crisis quedó reflejada en los datos oficiales de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). En lo que va de la temporada se han registrado 2.836 incendios forestales a nivel nacional, con una superficie total afectada de 42.250 hectáreas. De ese total, 11 incendios de gran magnitud, superiores a las 200 hectáreas, han concentrado más del 60% del área quemada.

Al momento del último balance, 28 incendios se mantenían en combate y otros siete bajo observación, con mayor impacto precisamente en Ñuble y Biobío. Solo durante la jornada del domingo se registraron 88 incendios en el país, con una superficie quemada superior a las 26.900 hectáreas, de las cuales 18.484 correspondieron al Biobío y 5.781 a Ñuble.

Más adelante, Boric informó que mantuvo conversaciones con José Antonio Kast, presidente electo, y que el gobierno entrante participará de manera permanente en el seguimiento de la emergencia. “Su gobierno va a ser parte permanente del trabajo que estamos realizando durante esta emergencia”, señaló el mandatario.

El presidente chileno Gabriel Boric, a la izquierda, da la bienvenida al presidente electo José Antonio Kast, tras su victoria en las elecciones presidenciales el 15 de diciembre de 2025 Esteban Felix - AP

En el plano internacional, el Ejecutivo activó gestiones diplomáticas para reforzar el combate del fuego. “He instruido al canciller para realizar todas las coordinaciones necesarias y recibir ayuda internacional”, dijo Boric, al recordar que Chile apoyó recientemente a Argentina durante los incendios en la Patagonia.

La emergencia remitió inevitablemente a episodios que marcaron la memoria reciente del país. En enero de 2017, los incendios que arrasaron con Santa Olga, en la Región del Maule, destruyeron casi por completo la localidad. Más recientemente, en febrero de 2024, los incendios en la Región de Valparaíso dejaron más de un centenar de víctimas fatales y devastaron amplios sectores urbanos.