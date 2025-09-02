El “mortificante” momento que vivieron dos fans israelíes en el escenario durante un show de Coldplay

LONDRES.- El líder de la banda británica Coldplay, Chris Martin, volvió a quedar en el centro de la polémica por un incómodo episodio durante su concierto del domingo por la noche en el estadio de Wembley. El cantante invitó a dos jóvenes del público a subir al escenario y, al preguntarles de dónde eran, ellas respondieron que venían de Israel.

La respuesta desató de inmediato una ola de abucheos entre parte de los asistentes, un gesto que dejó en evidencia cómo el trasfondo de la guerra en Gaza logró irrumpir incluso en un recital que, en principio, buscaba ser únicamente un espacio de música y celebración.

Pero la respuesta de Martin solo empeoró las cosas. “Ok, bueno. Voy a decir lo siguiente. Estoy muy agradecido de que estén acá como humanas y las estoy tratando como iguales seres humanos en la Tierra, sin importar de donde vengan o no vengan”, dijo el cantante en medio de una mezcla de abucheos y aplausos a las fanáticas después de que dijeran venir de Israel.

At a recent concert of yours, you asked two fans who had been brought on stage where they were from. When they responded with “Israel,” they were met with boos from the crowd. Instead of… pic.twitter.com/ux1Sj15zUh — Casey Babb (@DrCaseyBabb) September 2, 2025

“Y aunque quizás resulte controvertido, también quiero darle la bienvenida a la gente en el público de Palestina. Creo que somos todos igualmente humanos”, agregó Martin.

En una entrevista con la emisora israelí Kan 11, las dos mujeres, identificadas únicamente como Avia y Yael, contaron que llegaron a considerar dar otra respuesta cuando se les preguntó por su nacionalidad.

“Por una fracción de segundo pensamos en decir Malta”, recordó una de ellas. “Pero luego dije Israel. No podíamos ni queríamos mentir. Da un poco de miedo que 90.000 personas supieran que somos de ahí, pero lo dijimos”.

Las reacciones

Los dichos de Martin despertaron una fuerte ola de repudio dentro de la comunidad judía. Una de las voces más críticas fue la de Eve Barlow, periodista que se define como sionista, quien escribió en su cuenta de X que no podía explicar “lo mortificante que debió de haber sido ese momento” para las dos fans.

“Imaginen ser llamadas [al escenario] para ser celebradas como seguidoras de su banda favorita y que eso se convierta en una oportunidad para poner en cuestión su existencia frente a una audiencia de decenas de miles de personas”, añadió.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, en Mumbai, el sábado 18 de enero de 2025 Rajanish Kakade - AP

“Coldplay invitó a dos mujeres al escenario y luego las reprende y las hace sentir mal por… ser israelíes”, escribió en X el creador de contenidos digital Yaakov Langer, que además calificó los comentarios de Martin de “repugnantes”.

“No mencionó a los rehenes retenidos por Hamas. En realidad, no las trató como seres humanos”, consideró Langer.

Casey Babb, experto en antisemitismo asociado al think tank canadiense Macdonald-Laurier Institute (MLI), criticó al cantante por convertir “lo que debería haber sido una noche de celebración, asombro y entusiasmo” en “una velada de humillación, confusión y tristeza, por carecer incluso de la comprensión más básica de las cosas que predica”.

“En lugar de apoyarlas y tratarlas como lo harías con cualquier otra seguidora —con dignidad, respeto y amabilidad— las hiciste sentir condicionalmente toleradas, deshumanizadas y culpables por ser judías”, publicó Babb en X.

Coldplay Marcus Haney - Warner Music Argentina

El filántropo judío Ari Ackerman también se sumó las críticas en un video de Instagram: “¿Estás diciendo que te alegra ver a estas dos mujeres a pesar de su nacionalidad? ¿Estás diciendo que es controvertido simplemente ser ciudadano de Israel? ¿Se supone que los israelíes deben estar agradecidos de que los veas como seres humanos?”.

“Este fue un paso en falso carente de tacto que divide aún más a las personas y hiere profundamente a algunos de tus fans más leales. Espero que puedas tomarte un momento de tranquilidad para reflexionar sobre tu elección de palabras y darte cuenta de que surgieron de un lugar de creciente prejuicio contra el pueblo israelí, que ha sido arrastrado a una guerra que nunca pidió”, escribió un seguidor de la banda, Yaron Samid, en una publicación de X que recibió más de 200.000 vistas.

No es la primera vez que un concierto de la banda se torna el escenario de expresiones de posturas políticas en torno a la guerra de Israel en Gaza

No es la primera vez que un concierto de la banda se torna el escenario de expresiones de posturas políticas en torno a la guerra de Israel en Gaza, provocada por el ataque de Hamas del 7 de octubre.

En conciertos recientes en Grecia, los asistentes corearon por la liberación de los rehenes retenidos en Gaza y se vio a un chico con un cartel en conmemoración de un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) asesinado en el ataque del grupo terrorista.