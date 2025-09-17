El papa León XIV habló con el sacerdote argentino en Gaza y denunció “las condiciones inaceptables” en la franja

ROMA.- Ya comenzado el anunciado asalto final terrestre del ejército israelí en Ciudad de Gaza, el papa León XIV volvió este miércoles a levantar su voz por “las condiciones inaceptables” en las que sobrevive el pueblo palestino de la franja, que continúa “en el miedo” y “obligado con la fuerza a desplazarse, una vez más, de sus propias tierras”.

“Ante el Señor Todopoderoso que ha mandado ‘No matarás’ y a la luz de toda la historia humana, toda persona tiene siempre una dignidad inviolable que debe ser respetada y protegida”, dijo, al hacer un llamamiento al final de la tradicional audiencia general de los miércoles, ante miles de fieles que aplaudieron su intervención.

“Renuevo mi llamamiento al alto el fuego, a la liberación de los rehenes, a una solución diplomática negociada y al pleno respeto del derecho internacional humanitario”, continuó. “Invito a todos a unirse a mi sincera oración para que pronto amanezca la paz y la justicia”, pidió.

El papa León XIV reiteró su pedido para un alto el fuego inmediato

Preocupado por la situación de la Franja, el Papa se comunicó el martes por teléfono con el padre Gabriel Romanelli, que se encuentra al frente de la parroquia de la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, en cuyo predio se refugian desde hace más de 700 días unas 450 personas, para manifestarle su cercanía.

Como informó la Sala de Prensa, Romanelli, sacerdote argentino del Instituto del Verbo Encarnado (IVE), actualizó al Pontífice sobre la situación, cada vez más difícil, de Gaza. Le contó que la parroquia sigue dándole asistencia a la gente, comenzando por la gente mayor y los enfermos. Y le dijo que continúa la “distribución de comida y de bienes de primera necesidad” a quienes allí se refugian.

El padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino en Gaza

Pese a los bombardeos y las órdenes de evacuación del ejército israelí, continúan las actividades de la parroquia, tal como puede verse en las redes sociales del sacerdote argentino. Romanelli -que solía recibir todos los días un llamado del papa Francisco-, le explicó al pontífice estadounidense-peruano que las operaciones militares tienen lugar en barrios de Ciudad de Gaza que rodean la parroquia, pero no cercanos, por lo que no se ha detenido “la actividad del oratorio para los chicos”, así como siguen funcionando “la farmacia interna”.

El papa León volvió a reflejar su preocupación por Gaza, al salir anoche de la residencia de Castel Gandolfo -donde se tomó el día y probablemente jugó al tenis, su pasión-, e intercambiar algunas palabras con los periodistas. Al referirse a la parroquia de la Sagrada Familia, dijo que “ellos por ahora quieren quedarse, todavía resisten… pero hay que buscar realmente otra solución”.

Algunas imágenes del Oeste de la ciudad de Gaza. Hoy 16.9.2025. Recemos por Paz

بعض صور من غرب مدينة غزة اليوم

نصلي من أجل سلام pic.twitter.com/2PgdRzGC3g — P. Gabriel Romanelli (@PGabRomanelli) September 16, 2025

Nacido en Villa Luro hace 56 años, Romanelli no es el único sacerdote argentino decidido a quedarse en la parroquia. Junto a él también se encuentran el padre Carlos Ferrero, superior del IVE en Medio Oriente, de 68 años, y la hermana María Maravillas, de 35, ambos de Buenos Aires. Además, están el padre egipcio Iussef, la hermana peruana Madre Emperatriz, también del IVE, y tres monjas de la congregación de la Madre Teresa de Calcuta.

No es la primera vez que el papa León interviene por Gaza; lo ha hecho desde el principio de su pontificado. Habló incluso por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después del ataque (al parecer, por error) del ejército israelí a la parroquia de Gaza, en julio pasado, cuando murieron tres personas.

El 4 de septiembre pasado, León XIV recibió en audiencia al presidente israelí, Isaac Herzog, a quien le reclamó un cambio de rumbo. Tal como indicó un comunicado que difundió el Vaticano después del encuentro, mucho menos escueto y diplomático de los que suelen difundir después de este tipo de audiencias, sino muy estudiado y consistente, al margen de definir “trágica” la situación en la franja de Gaza, el Papa llamó a que vuelvan a entablarse negociaciones para que todos los rehenes puedan ser liberados, a un cese del fuego permanente, a que pueda entrar ayuda humanitaria y a que se respeten las leyes internacionales. Además, en línea con la posición de siempre de la Santa Sede, recordó que la única solución para que haya paz y “la única salida a la guerra actual”, es la de los dos Estados. El Vaticano reconoció el Estado de Palestina en 2015.