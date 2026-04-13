El presidente filipino hizo gimnasia en forma improvisada para desmentir rumores sobre su salud

MANILA (AP) - “Reto a cualquiera que diga que estoy enfermo a que venga y haga ejercicio conmigo. Ya veremos quién es más fuerte”, dijo el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. antes de comenzar una rueda de prensa este lunes. Ante los rumores de que padecía un problema de salud, el mandatario incluso se mostró haciendo "jumping jack” y trotando fuera de su oficina.

Con atuendo formal, anteojos, zapatos de cuero y entre risas, el líder de 68 años se enfrentó a los periodistas que lo aguardaban en la calle e hizo tres "jumping jack". Fue entonces que explicó que hizo el entrenamiento improvisado para aliviar cualquier preocupación sobre su estado de salud.

“Vengan al gimnasio conmigo. A ver quién puede levantar mejor las pesas”, desafió Marcos. “Esa gente que les dice que estoy enfermo, que estoy paralizado, son todos unos mentirosos”, añadió a los cronistas.

El presidente filipino hizo gimnasia improvisada para desmentir rumores sobre su salud

Los rumores sobre el deterioro de la salud del presidente e, incluso sobre su posible muerte, comenzaron a circular en redes sociales después de que desapareciera brevemente de la vista pública en enero y luego reconociera, en un mensaje en video, que fue llevado a un hospital por una dolencia abdominal que atribuyó al estrés y a la edad.

Marcos se burló después de los rumores sobre su fallecimiento y reveló que le habían diagnosticado diverticulitis, una afección que implica la inflamación de pequeñas bolsas en el tracto digestivo, por lo general en el colon, lo que provoca dolor, fiebre, náuseas o estreñimiento.

Su último chequeo hospitalario, realizado hace un par de meses, mostró que se había curado de esa dolencia, afirmó Marcos, y agregó que había vuelto a una dieta normal y que hacía ejercicio con regularidad. Cuando se le preguntó si tomaba algún medicamento de mantenimiento, el mandatario filipino respondió que estaba tomando medicación para la gota y para la presión arterial alta.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., se mostró en buen estado de salud. Captura

Desde que asumió el cargo a mediados de 2022, Marcos lidió con múltiples problemas complejos y dilemas políticos. Entre ellos figuran una disputa territorial con Beijing en el mar de China Meridional, terremotos, tifones e inundaciones, dificultades económicas, relaciones tumultuosas con su vicepresidenta y un escándalo de corrupción que involucra a legisladores y aliados, lo que desató la indignación pública.

El presidente filipino hizo gimnasia improvisada para desmentir rumores sobre su salud. Aaron Favila - AP

En mayo de 2025, tras resultados electorales desfavorables en los comicios intermedios de febrero de ese año, Marcos Jr. solicitó la renuncia de todo su gabinete para iniciar un proceso de reestructuración gubernamental. Su administración se centró en temas de unidad nacional, recuperación económica postpandemia y, más recientemente, la gestión de la crisis energética y de infraestructura.