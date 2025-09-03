El testimonio de hombre que sobrevivió al ataque de hienas mientras acampaba en Sudáfrica: “Mi cabeza estaba dentro de su boca”

Un hombre de 27 años, identificado como Nicolas Hohls, fue atacado por dos hienas mientras dormía en una tienda de campaña durante una despedida de soltero en un camping de Santa Lucía, Sudáfrica.

El incidente ocurrió en la madrugada del domingo 31 de agosto, cuando fue sorprendido por los animales que lograron ingresar a su tienda a través de una abertura en la parte superior.

Según el testimonio del propio Hohls, recogido por el portal Primedia, la tienda tenía una pequeña abertura en la parte superior que él suele dejar abierta para facilitar la ventilación. Sin embargo, en esta ocasión, esa apertura permitió que una de las hienas lograra abrir la cremallera e ingresar.

“El más grande me agarró el tobillo. Me dolía tanto que, al intentar incorporarme, el más pequeño me mordió en la cara. Pude ver la silueta del otro en mi tobillo durante una fracción de segundo, y luego ya no pude ver nada porque mi cabeza estaba dentro de la boca del otro”, relató Hohls.

Reacción instintiva para sobrevivir

A pesar de la violencia del ataque, Nicolas logró defenderse instintivamente. “Con una descarga de adrenalina, creo, logré liberar la cabeza y girarla hacia un lado, y como ya veía un poco mejor, logré ponerle las manos en los ojos y en las zonas sensibles de la cara, y me soltó. ¡Qué suerte!“, describió.

“Cuando se dieron cuenta de que no iba a ser presa fácil, decidieron dejarme en paz”, agregó el hombre.

El padre de la víctima, Colin Hohls, informó que su hijo había asistido a una despedida de soltero con 30 amigos y que había llegado a su tienda luego de haber bebido.

Contó que se horrorizó al escuchar los gritos y encontrar a Nicolas tendido en un charco de sangre. “El ataque duró menos de un minuto, pero al final, ni siquiera pude reconocer a Nicolas”, declaró.

Fue hospitalizado con heridas graves

Nicolas fue trasladado de inmediato a un hospital, donde recibió atención médica por múltiples lesiones en la cabeza, el rostro, la pierna y el tobillo.

Los médicos suturaron las heridas de la cara y la cabeza, pero dejaron abiertas las heridas profundas en la pierna para reducir el riesgo de infección.

En total, recibió cerca de 70 puntos de sutura.

