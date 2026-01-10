El Vaticano intentó mediar con EE.UU. para ofrecerle una salida a Maduro a Rusia

ROMA.- En la frenética carrera contrarreloj que hubo tras bastidores para frenar la operación militar de Estados Unidos en Venezuela para sacar a Nicolás Maduro, enviándolo, en cambio, al exilio en alguna parte del planeta -Rusia, Qatar o Turquía-, también participó el Vaticano.

El 24 de diciembre pasado, cuando León XIV, el primer papa estadounidense, se preparaba para celebrar su primera misa de Nochebuena, su número dos, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y diplomático de enorme experiencia, convocó urgentemente a Brian Burch, embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, reveló The Washington Post.

Según documentos gubernamentales obtenidos por el diario, el cardenal Parolin interpeló a Burch -católico ultraconservador que solía criticar a Francisco y cercano a Trump-, para conocer los planes de Washington y para intentar mediar una solución distinta de la ocurrida hace exactamente una semana -cuando una operación sin precedente sacó al dictador del Palacio Miraflores, llevándolo luego a Nueva York-, sino que implicara un exilio de Maduro a Rusia.

“¿Estados Unidos se centraría únicamente en los narcotraficantes o la administración Trump realmente buscaba un cambio de régimen?”, preguntó entonces Parolin, uno de los principales candidatos papables en el último cónclave. El cardenal, que habla perfecto español y que por haber sido nuncio (embajador del Vaticano) en Caracas durante cuatro años conoce perfectamente la situación venezolana, admitió, por otro lado, que Nicolás Maduro tenía que irse, según los documentos. Pero instó a Estados Unidos a ofrecerle una salida.

Pietro Parolin Alessandra Tarantino� - AP�

“Durante días, el influyente cardenal italiano había estado buscando acceso al Secretario de Estado, Marco Rubio, según muestran los documentos, desesperado por evitar el derramamiento de sangre y la desestabilización en Venezuela. En su conversación con Burch, Parolin dijo que Rusia estaba lista para otorgar asilo a Maduro y pidió paciencia a los estadounidenses para empujar al hombre fuerte hacia esa oferta”, escribió el diario.

“Lo que le propusieron [a Maduro] fue que se fuera y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa. “Parte de esa petición era que [el presidente Vladimir] Putin garantizara la seguridad”.

“Es decepcionante que se hayan revelado partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación en sí, que tuvo lugar durante el período navideño”, dijo la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado al Post.

El mismo diario detalló que en ese mismo encuentro de Nochebuena con el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, el cardenal Parolin también compartió lo que se describe en los documentos como un “rumor”: que Venezuela se había convertido en una “pieza fija” en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y que “Moscú renunciaría a Venezuela si estuviera satisfecho con Ucrania”.

Nicolás Maduro fue acompañado por agentes de la DEA a una prisión en Nueva York

“La aparente oferta de Rusia de conceder asilo al presidente venezolano se produjo en medio de esfuerzos más amplios de Moscú para restablecer las relaciones con Estados Unidos y asegurar un acuerdo favorable sobre Ucrania. Los documentos muestran que Parolin le dijo a Burch que creía que Maduro había estado dispuesto a dimitir después de las elecciones de julio de 2024, que se creía ampliamente que el líder venezolano había robado”, escribió. “Pero Diosdado Cabello, su ministro del Interior de línea dura, lo convenció entonces de que hacerlo le costaría la vida. Parolin dijo que Maduro habría dudado en irse sin el apoyo de su círculo íntimo, según los documentos”, añadió.

La revelación del Post no sorprendió en Roma. La diplomacia vaticana siempre se movió activamente para intentar ayudar a destrabar en forma negociada y pacífica la dramática situación de Venezuela. El papa Francisco en su momento también intentó mediar para que hubiera negociaciones entre el régimen y la oposición.

La relación entra la Santa Sede y Maduro no era fácil. Tal como recordó el Corriere della Sera, el 10 de diciembre pasado, por ejemplo, el régimen le había confiscado el pasaporte diplomático del cardenal Baltazar Enrique Porras Cardozo, arzobispo emérito de Caracas, que salía del aeropuerto de Maiquetía hacia Madrid, sin dar ninguna explicación. El cardenal sigue sin pasaporte y por este motivo no pudo llegar a Roma para asistir al consistorio extraordinario de esta semana.

Al regresar del Líbano el 3 de diciembre pasado, en la tradicional conferencia de prensa en el avión, ante una pregunta de esta corresponsal sobre la situación de altísima tensión en Venezuela, el papa León XIV había llamado a evitar cualquier uso de la fuerza por parte de Estados Unidos para derrocar al régimen de Maduro.

“A nivel de la conferencia episcopal, con el nuncio, estamos buscando maneras para calmar la situación, buscar, sobre todo, el bien del pueblo, porque tantas veces el que más sufre en estas situaciones es el pueblo, no son las autoridades”, había dicho. “Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con cierta frecuencia, a veces hay que ver: por un lado, parece que ha habido una conversación por teléfono de los dos presidentes; por otro lado, hay ese peligro, esa posibilidad, de que haya una actividad, alguna operación, incluso invadiendo el territorio de Venezuela”, había agregado.

“Creo que es mejor buscar maneras de diálogo, quizás incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que deciden hacer en Estados Unidos”, había sumado.

Pero tanto las palabras del Pontífice, como el intento de mediación de Nochebuena de Parolin para ofrecerle una salida a Maduro, cayeron en saco roto.