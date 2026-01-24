El video con el que Mark Carney respondió a las amenazas de Trump por su acuerdo comercial con China

OTTAWA.– El premier canadiense, Mark Carney, se mostró este sábado prescindente de la reacción del presidente estadounidense, Donald Trump, que amenazó con imponer un arancel del 100 % a los bienes importados desde Canadá si su vecino del norte seguía adelante con su acuerdo comercial con China.

“Nosotros vamos a hacer lo que haya que hacer para construir la economía canadiense [...], todo lo que esté bajo nuestro propio control. No podemos controlar las decisiones y los objetivos de Estados Unidos, ni los de China. Podemos controlar nuestro país”, dijo Carney, en un posteo titulado “Compramos canadiense y construimos canadiense”.

We’re buying Canadian, and we’re building Canadian. pic.twitter.com/JpKhEFKA2P — Mark Carney (@MarkJCarney) January 24, 2026

Trump había afirmado en una publicación en redes sociales que si Carney “piensa que va a convertir a Canadá en un ‘Puerto de Descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”.

“Si Canadá hace un acuerdo con China, será inmediatamente objeto de un arancel del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses que entren en Estados Unidos”, agregó.

En su publicación en Truth Social del sábado, Trump añadió que “China devorará a Canadá por completo, incluyendo la destrucción de sus negocios, tejido social y forma de vida general”. En una publicación posterior, el presidente dijo: “Lo último que el mundo necesita es que China se apodere de Canadá. NO va a suceder, ni de lejos”.

Mientras el magnate republicano libró una guerra comercial durante el último año, Canadá negoció este mes un acuerdo para reducir los aranceles sobre vehículos eléctricos chinos a cambio de menores impuestos de importación sobre productos agrícolas canadienses.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, con el presidente chino, Xi Jinping, en Gyeongju, Surcorea, el 31 de octubre del 2025 Adrian Wyld - The Canadian Press

Inicialmente, Trump había dado una opinión favorable diciendo que ese acuerdo era lo que Carney “debería estar haciendo y es algo bueno que firme un acuerdo comercial”.

Dominic LeBlanc, el ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, aseguró que Canadá y China habían resuelto “varios problemas comerciales importantes” pero que no había una búsqueda de un acuerdo de libre comercio.

La amenaza de Trump se produjo en medio de una escalada de palabras con Carney mientras el impulso de Trump para adquirir Groenlandia tensó la alianza de la OTAN. Trump comentó mientras estaba en Davos, Suiza, esta semana que “Canadá existe gracias a Estados Unidos”.

"Canadá vive gracias a Estados Unidos. Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones"

Carney respondió que su nación puede ser un ejemplo de que el mundo no tiene que inclinarse hacia tendencias autocráticas. “Canadá no vive gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”, dijo.

Carney le responde a Trump tras su discurso en Davos

Más tarde, Trump revocó su invitación a Carney para unirse al “Consejo de la Paz” que el mandatario estadounidense está formando para intentar resolver conflictos globales.

Trump también insistió en que Canadá debe ceder su soberanía y convertirse en el estado 51 de Estados Unidos. Además publicó una imagen alterada en redes sociales esta semana que mostraba un mapa de Estados Unidos que incluía a Canadá, Venezuela, Groenlandia y Cuba como parte de su territorio.

En su mensaje del sábado, Trump continuó sus provocaciones llamando al líder de Canadá “Gobernador Carney”. Trump había usado el mismo apodo para el predecesor de Carney, Justin Trudeau, y su uso hacia Carney fue la última señal de su deteriorada relación.

Daniel Béland, profesor de ciencias políticas en la Universidad McGill en Montreal, estimó que “había una sensación de que Trump mostraba más respeto por Carney que por Trudeau. Ahora, después de la visita de Carney a China y, aún más, su ampliamente celebrado discurso en Davos, que claramente eclipsó y molestó a Trump, se han quitado los guantes”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, fue la estrella de Davos Markus Schreiber - AP

Carney emergió en Davos como líder de un movimiento para que los países encuentren formas de unirse y contrarrestar a Estados Unidos bajo Trump.

Hablando en Davos antes de Trump, Carney indicó: “Las potencias medias deben actuar juntas porque si no estás a la mesa, estás en el menú” y advirtió sobre la coerción por parte de grandes potencias, sin mencionar el nombre de Trump. El primer ministro recibió elogios y atención generalizados por sus comentarios, eclipsando a Trump en el Foro Económico Mundial.

Canadá es el principal destino de exportación para 36 estados de Estados Unidos. Casi 3600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera cada día. Aproximadamente el 60% de las importaciones de petróleo crudo de Estados Unidos provienen de Canadá, al igual que el 85% de las importaciones de electricidad de Estados Unidos.

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio a Estados Unidos y tiene 34 minerales y metales críticos que el Pentágono está ansioso por e invirtiendo en para la seguridad nacional.

