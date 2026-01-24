El desesperado pedido de la policía de Minneapolis por temor a las protestas tras otra muerte a manos de agentes federales
Las protestas se multiplicaron después de que se conociera la noticia del tiroteo; el gobernador de Minnesota le pidió a Trump que sacara a “los miles de agentes violentos” de ese estado
- 3 minutos de lectura'
MINNEAPOLIS.– Agentes federales de Estados Unidos mataron a tiros a un hombre este sábado en Minneapolis, algo que elevó la tensión en la capital de Minnesota y provocó la movilización de cientos de manifestantes mientras las autoridades llamaban a la calma.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que la víctima fue baleada en medio de las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump, que ya habían causado la muerte de otra persona semanas atrás.
Walz, demócrata, dijo que había estado en contacto con la Casa Blanca, al tiempo que hizo un llamado a Trump para que ponga fin a lo que el Departamento de Seguridad Nacional llamó su mayor operativo de control migratorio. “Saque a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora”, exigió en una publicación en X.
El jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, señaló que el hombre baleado como un norteamericano de 37 años, residente del sur de Minneapolis y sin antecedentes penales, solo infracciones de tránsito. El medio local Star Tribune lo identificó como Alex Jeffrey Pretti.
O’Hara instó a la población a "mantener la calma" y llamó a la gente a que abandone el área señalando que la situación no era “sostenible”, mientras el ambiente se endurecía.
“Pedimos a todos que mantengan la calma y que, por favor, no destruyan nuestra propia ciudad”, añadió.
Aproximadamente a una cuadra del lugar del tiroteo, el clima seguía tenso tres horas después del incidente, con al menos 200 manifestantes reunidos y más en camino, y una fila de decenas de agentes con máscaras antigás.
La multitud enfurecida se aglomeró y lanzó insultos a los agentes federales, llamándolos “cobardes” y diciéndoles que se fueran a casa. Los agentes empuñaron palos y respondieron con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra la multitud.
“¡Están matando a mis vecinos!" dijo Josh Koskie, un residente de Minneapolis a la vista de los incidentes. Un agente respondió burlonamente mientras se alejaba, diciendo: “Boo hoo”.
En otro lugar, los agentes metieron a empujones a un manifestante en un vehículo, mientras los manifestantes arrastraban contenedores de basura desde los callejones para bloquear las calles y gritaban “¡Fuera ICE ahora!”.
El tiroteo ocurrió en medio de las protestas generalizadas que se realizan a diario desde el 7 de enero, cuando Renee Good, una madre de 37 años, fue asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas que disparó contra su vehículo. El tiroteo de este sábado se desarrolló cerca de dos kilómetros de donde Good fue baleada.
La muerte de Pretti sucedió además un día después de que miles de manifestantes protestaron contra las masivas detenciones de inmigrantes, llenando las calles de la ciudad con temperaturas varios grados bajo cero para reclamar que las fuerzas federales se retiren.
Agencias AP y AFP
Otras noticias de Estados Unidos
Conmoción en Minnesota. Qué se sabe de la víctima, del agente que disparó y las dos versiones sobre el hecho
Imágenes sensibles. El momento en el que agentes de inmigración matan a tiros a un hombre durante las protestas en Minneapolis
"China lo devorará". Trump vuelve a apuntar contra Carney tras su discurso en Davos y amenaza a Canadá con aranceles del 100%
- 1
Revés para la vivienda asequible: Miami rechaza el plan para construir edificios residenciales en terrenos de la Iglesia
- 2
Predicciones de la era de Acuario: los signos que tendrán doble fortuna, según Mhoni Vidente
- 3
Quién es Mark Carney, el primer ministro de Canadá que se planta frente a Trump
- 4
Noticias de Nueva York: Hochul declara estado de emergencia y Mamdani anuncia medidas por la tormenta invernal