Trump amenazó a Canadá con imponer aranceles del 100% si hace un acuerdo comercial con China

El mandatario estadounidense hizo una advertencia luego de que su par, Mark Carnet, celebrara una “nueva asociación estratégica” con Pekín

Trump y Mark Carney (Jim WATSON / AFP)
WASHINGTON (AP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado con imponer “aranceles del 100%” a las importaciones canadienses si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín.

Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte son turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y la declarada intención del mandatario de anexionar a Canadá como “el 51º estado” estadounidense.

Durante una visita a Pekín la semana pasada, el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebró una “nueva asociación estratégica” con China, que dio como resultado un “acuerdo comercial preliminar pero histórico” para reducir aranceles. Pero este sábado Trump advirtió de graves consecuencias si ese acuerdo se materializa.

Si Carney “cree que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de descarga’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Noticia en desarrollo

