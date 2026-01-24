Qué se sabe de Alex Jeffrey Pretti, el hombre abatido por agentes federales en Minnesota

MINNEAPOLIS.– El hombre abatido este sábado por la agentes federales en Minneapolis durante las protestas contra las redadas migratorias fue identificado como el ciudadano norteamericano Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, residente del sur de esa ciudad, capital de Minnesota, según señalaron fuentes cercanas a la investigación identificaron al diario local Star Tribune.

Gif Minnesota

En una conferencia de prensa, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, declaró que el hombre baleado era un hombre blanco sin antecedentes penales graves y con antecedentes que incluían algunas multas de estacionamiento.

O’Hara afirmó que el hombre era “propietario legal de armas” con permiso. Los registros muestran además que Pretti estudió en la Universidad de Minnesota, y obtuvo una licencia para trabajar como enfermero en 2021, válida hasta su renovación en marzo de este año.

Su familia luego confirmó su identidad y que se trata de un enfermero de cuidados intensivos.

Hasta el momento, se desconocen los detalles en torno al tiroteo, pero el gobernador de Minnesota, Tim Walz, confirmó que la víctima fue baleada en medio de las redadas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que el fallecido tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba “evolucionando”. Esa cartera distribuyó una foto de una pistola que, según esa instancia, portaba la víctima.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

El presidente Trump se sumó a esta versión, compartió también la foto del arma secuestrada y escribió en Truth Social: “Esta es la pistola del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE?“.

El tiroteo ocurrió en medio de las protestas generalizadas que se han realizado a diario en las Ciudades Gemelas desde el 7 de enero, cuando Renee Good, una norteamericana de 37 años, fue asesinada a tiros por un agente de Inmigración y Control de Aduanas que disparó contra su vehículo. El tiroteo del sábado se desarrolló a unos dos kilómetros de donde Good fue baleada.

La muerte de Pretti provocó más enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cientos de manifestantes, mientras las autoridades de Minnesota reiteraban sus exigencias al gobierno de Trump para que ponga fin a su ofensiva migratoria, que ya ha causado dos muertes.

El comandante de la patrulla fronteriza, Gregory Bovino STEPHEN MATUREN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

El agente que disparó el tiro letal

En una conferencia de prensa, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, declaró que el agente que disparó a Pretti esta mañana lleva ocho años sirviendo en la Patrulla Fronteriza.

El agente involucrado en el tiroteo “tiene una amplia formación”, declaró Bovino, y añadió que el incidente está siendo investigado.

Según Bovino, agentes federales de inmigración intentaron detener a una persona que buscaban para su control migratorio y, en ese momento, un hombre armado se les acercó. Los agentes intentaron desarmar al hombre, pero acabaron disparándole y provocándole la muerte, según el jefe de la patrulla fronteriza.

Versiones cruzadas

El Departamento de Seguridad Nacional publicó su versión del tiroteo en redes sociales, afirmando que comenzó con una operación dirigida a una persona que se encontraba ilegalmente en el país y era buscada por agresión. Alguien se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza “con una pistola semiautomática de 9 mm”, según la publicación del departamento, y los agentes intentaron desarmarlo.

Pero un video publicado en redes sociales, y verificado por The New York Times, contradice esa versión. Las imágenes muestran que el hombre sostenía un teléfono en su mano, no un arma, cuando los agentes federales le tiran primero gas pimienta, luego lo tiran al suelo, forcejean varios agentes con la persona ya neutralizada en el suelo, y terminan disparándole.

Se escucha un disparo inicial, seguido de varios más. Al parecer, se dispararon al menos 10 tiros en cinco segundos, según un análisis del Times.

En una conferencia de prensa, el alcalde Jacob Frey acusó al gobierno de Trump de aterrorizar a su ciudad. “¿Cuántos residentes más, cuántos estadounidenses más, tienen que morir o resultar gravemente heridos para que esta operación termine?”, preguntó.

Agencia AP, The Washington Post y The New York Times