El video del impactante y exigente entrenamiento militar de Máxima Zorreguieta

En sus casi 13 años como reina consorte de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta demostró que no es una integrante de la realeza tradicional. Desde que empezó a aprender el idioma y a conocer la cultura cuando recién iniciaba su relación con Guillermo Alejandro, por entonces príncipe y primero en la línea de sucesión del trono, dejó en claro que nunca iba a ser una mera espectadora, sino que iba a involucrarse y mucho. Hoy, su agenda incluye desde visitas de Estado hasta recorridas a centros de reciclaje, bailes improvisados al aire libre y cenas en el palacio. Aunque siempre demostró ser valiente y osada, esta semana se animó al mayor desafío: ingresó como reservista en el Ejército Real de los Países Bajos y las imágenes de su exigente entrenamiento sorprendieron a todos.

Esta semana la casa de Orange-Nassau anunció que la reina Máxima solicitó su ingreso como reservista en el Ejército Real de los Países Bajos con el fin de colaborar con la seguridad del país. La edad también fue un factor decisivo, puesto que explicaron que se puede ser reservista en el Ejército hasta los 55 años, edad que la monarca alcanzará el próximo 17 de mayo.

A los 54 años, Máxima asumió un nuevo compromiso con el Ministerio de Defensa para colaborar con la seguridad de los Países Bajos (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

El 1 de febrero fue nombrada soldado raso por Decreto Real y el miércoles 4 comenzó con el entrenamiento militar que incluye una parte teórica y otra práctica. La formación durará un año y, una vez concluida, ascenderá al rango de teniente coronel y se desplegará “donde sea necesario”.

Las imágenes del entrenamiento son impactantes. Se pudo ver a Zorreguieta vestida con uniforme camuflado, borcegos y casco mientras hacía distintas actividades: desde escalada hasta tiro y rapel. Asimismo, en un video se pudo ver cómo subió con los ojos vendados una escalera y saltó a una piscina. La práctica fue sumamente exigente, pero la monarca demostró estar en un buen estado físico para completar las pruebas.

En cuanto a este nuevo rol de la reina nacida en la Argentina, desde la casa de Orange-Nassau explicaron: “Los reservistas desempeñan un papel crucial en el apoyo a las fuerzas armadas regulares y pueden ser llamados a filas. Están activos en todas las ramas del Ministerio de Defensa, especialmente en épocas de creciente tensión”. Si bien especificaron que es un trabajo voluntario, cuenta con obligaciones que incluyen entrenamientos, jornadas teóricas y el mantenimiento de las habilidades militares básicas.

Una vez finalizada la formación, la monarca ascenderá al rango de teniente coronel (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Parte del entrenamiento tuvo lugar en el agua (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La destreza de Máxima Zorreguieta para este tipo de formación no es ninguna novedad, sino todo lo contrario. Entre sus más recientes entrenamientos se encuentra el que hizo en mayo de 2025 en la provincia de Limburgo junto a personal sanitario que se formaba para convertirse en reservistas de las Fuerzas Armadas y el de junio de 2024 cuando se unió al Regimiento de Ingenieros en la ciudad de Bolduque. Ambas jornadas fueron organizadas por el Ministerio de Defensa de los Países Bajos y tuvo no solo que usar el uniforme militar, sino que superó varias pruebas en agua, tierra y aire.

La monarca entrenó tiro, escalada y tirolesa (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

En varias oportunidades, Zorreguieta realizó jornadas de entrenamiento organizadas por el Ministerio de Defensa (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Hace solo dos semanas, la princesa Amalia, hija mayor del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima y primera en la línea de sucesión del trono, finalizó su Entrenamiento Militar General y fue ascendida al rango de cabo. El 23 de enero se realizó la ceremonia de graduación militar en el Cuartel General Spoor, en la localidad de Ermelo, provincia de Güeldres, y una vez finalizada, la monarca corrió, llena de orgullo, a abrazar a su primogénita. Actualmente, la joven de 22 años continúa su formación en la Escuela de Defensa.