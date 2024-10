El video del papa Francisco que se reprodujo en la asamblea de la SIP: “Luchen contra el pecado de la desinformación”

Escuchar

Durante la 80° asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), realizada en Córdoba, se transmitió un video del papa Francisco en el que dejó un mensaje sobre el periodismo. “Participantes, son conscientes de que el medio de comunicación tiene tanto poder que puede hacer mucho bien como mucho mal impunemente”, comenzó.

Luego, continuó: “Me alegro por este encuentro porque si están reunidos, es para apostar a que los medios de comunicación, fieles a la verdad, ayuden a la paz, a una convivencia digna, a una solidaridad de las naciones y al cuidado de los más débiles”. Además, aseveró: “Luchen contra el pecado de la desinformación”.

“Doy la noticia, por ejemplo, pero doy la mitad o un poco traducida”, explicó el Pontífice respecto al funcionamiento de los medios y añadió: “Con la transmisión, se va cambiando la información y cuesta ser fiel a eso”.

Además, advirtió que quien informa los hechos por la mitad lo está haciendo erróneamente y afirmó que en la actualidad y, por medio de los procesos de digitalización, existen herramientas que vulneran la veracidad y destacó: “Con los avances tecnológicos, como la inteligencia artificial, se pueden generar videos que parecen creíbles para convocar a la guerra o promover discursos de odio”.

Francisco ejemplificó su discurso citando al emblemático cuento infantil Caperucita Roja e ironizó con que los medios podrían cambiar el final y contar que la protagonista y su abuela terminan comiendo un guiso con la carne del lobo. “Se va cambiando la información y eso va en contra del derecho que tiene uno de estar informado bien”, argumentó.

De este modo, solicitó a los presentes -y al periodismo en general- a “animarse a responder con firmeza a cualquier discurso de odio, promover el diálogo social y ayudar a combatir la desinformación”.

“No caer en la tentación de la coprofilia, que consiste en el amor a la cosa sucia y los escándalos. Hay medios que viven de publicitarlos, sean o no verdaderos, y eso no hace bien. Les pido que sean veraces, libres y no tengan que decir lo que no piensan por conveniencia. Sepan que tienen en sus manos una misión muy hermosa y exigente”, sumó al mensaje y pidió paz: “Cuenten con mi oración, recen por mí y vayan para adelante. Que Dios los bendiga”.

La asamblea general de la SIP se lleva a cabo cada año en diversas sedes con el objetivo de establecer una actualización sobre el estado mundial del periodismo y cuáles son sus oportunidades y amenazadas. Esta vez tuvo lugar en Córdoba, Argentina, y fue inaugurada con discursos de Martín Llaryora, gobernador de la provincia, y Santiago Peña, presidente de Paraguay.

El par de Javier Milei remarcó en primer lugar que el periodismo “se hace grande cuando le dice al poder lo que no quiere saber”. Además, analizó la situación de la prensa en su país e indicó que sigue “la lógica de la dictadura; en esos años cabía la resistencia, la lucha” y agregó: “Ahora estamos lejos de un gobierno autoritario. Desde 1989 hay vigencia plena del estado de derecho y de los derechos humanos”.

Entre otros ejes, durante el encuentro también se debatió sobre la libertad de prensa, desafíos tecnológicos y sostenibilidad de los medios.

