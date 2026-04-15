Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 15 de abril

El enfrentamiento entre Donald Trump y el Papa León XIV no surgió de un episodio aislado ni de una declaración desafortunada, sino de una acumulación de diferencias profundas que venían gestándose incluso antes de que Robert Francis Prevost llegara al Vaticano. Aunque no pertenecía a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el primer papa estadounidense combina un conocimiento directo de la política y la cultura de su país con una mirada pastoral moldeada en América Latina, lo que le permite intervenir con una autoridad singular en debates que cruzan religión, poder y sociedad.

A diferencia de su predecesor, además, logró construir un apoyo creciente entre sectores conservadores del catolicismo estadounidense, un dato clave en un escenario donde la base electoral de Trump incluye a millones de fieles.