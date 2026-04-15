Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, miércoles 15 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump vs. León XVI: los 8 episodios que prepararon el enfrentamiento
El enfrentamiento entre Donald Trump y el Papa León XIV no surgió de un episodio aislado ni de una declaración desafortunada, sino de una acumulación de diferencias profundas que venían gestándose incluso antes de que Robert Francis Prevost llegara al Vaticano. Aunque no pertenecía a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el primer papa estadounidense combina un conocimiento directo de la política y la cultura de su país con una mirada pastoral moldeada en América Latina, lo que le permite intervenir con una autoridad singular en debates que cruzan religión, poder y sociedad.
A diferencia de su predecesor, además, logró construir un apoyo creciente entre sectores conservadores del catolicismo estadounidense, un dato clave en un escenario donde la base electoral de Trump incluye a millones de fieles.
Abuchearon a JD Vance en una universidad
El vicepresidente de Estados Unidos JD Vance fue abucheado el martes en un evento de Turning Point USA en la Universidad de Georgia, en lo que pareció ser una crítica a las guerras en Medio Oriente, graficó The New York Times.
Aproximadamente diez minutos después de iniciado el evento, un miembro del público interrumpió las palabras de Vance para gritar: “¡Jesucristo no apoya el genocidio!“, reconstruyó el medio norteamericano.
Canadá, Australia, el Reino Unido y otros países piden el cese urgente de las hostilidades en el Líbano
Canadá, el Reino Unido, Australia, Japón, Brasil, Colombia, Indonesia, Jordania, Sierra Leona y Suiza emitieron un comunicado conjunto en el que expresan su profunda preocupación por “el empeoramiento de la situación humanitaria y la crisis de desplazamiento en el Líbano”, consignó Al Jazeera.
El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que China no podrá obtener petróleo iraní
En una rueda de prensa realizada este martes en la Casa Blanca, Scott Bessent declaró que Estados Unidos bloqueará el paso de petroleros chinos que transportan petróleo iraní por el estrecho de Ormuz.
“No van a poder conseguir su petróleo. Sí pueden conseguir petróleo, pero no petróleo iraní”, sentenció el funcionario.
El Centcom afirmó que el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes se aplica a los buques de todas las naciones
El Comando Central de Estados Unidos (Centcom, por sus siglas en inglés) afirmó a través de su cuenta en X que el bloqueo de los puertos iraníes “se está aplicando de manera imparcial contra los buques de todas las naciones que entran o salen de las zonas costeras o puertos de Irán”.
U.S. Navy guided-missile destroyers are among the assets executing a blockade mission impacting Iranian ports. The blockade is being enforced impartially against vessels of all nations entering or leaving coastal areas or ports in Iran. A typical destroyer has a crew of more than… pic.twitter.com/tsu4i322r4— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026
JD Vance: "Trump quiere un gran trato"
El vicepresidente encabezó la delegación estadounidense en las conversaciones con Irán en Islamabad y dijo que Estados Unidos ofreció normalizar las relaciones económicas con Irán si este estaba “dispuesto a comportarse como un país normal”, señaló Al Jazeera.
Además, sugirió que Donald Trump “no quiere un trato pequeño, si no un gran trato”.
China le respondió a Trump por el bloqueo de Ormuz
Irán registró el mayor número de ejecuciones desde 1989 el año pasado
Según indicó CNN, Together Against the Death Penalty, con sede en París, e Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, publicaron un informe en el que señalaron que Irán llevó a cabo el mayor número de ejecuciones en más de tres décadas el año pasado.
Al menos 1639 personas fueron ejecutadas en 2025, la cifra anual más alta desde 1989 y un fuerte aumento frente a las 975 ejecuciones del año anterior.
Por qué es clave el estrecho de Ormuz en la guerra y cómo impactará el bloqueo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo capítulo en la guerra de Medio Oriente al anunciar un bloqueo naval a Irán, tras el fracaso de las negociaciones del fin de semana.
Uno de los puntos más sensibles y alcanzados por esta decisión es el estrecho de Ormuz, un paso clave y estratégico para el petróleo, que se verá afectado por estas horas por esta medida que eleva la tensión entre ambos países.
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