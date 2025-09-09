El vocero del ejército israelí reveló cómo será el operativo para evacuar Gaza y la última fase para derrotar a Hamas

Desde Kibutz Nir Oz, el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Roni Kaplan, reveló detalles de la fase final para destruir a Hamas, anunciada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien anticipó una gran operación terrestre con la orden de la evacuación total de Gaza. Las declaraciones se dan, además, en un día en el que Israel lanzó un ataque contra líderes de Hamas en Qatar.

“Le estamos pidiendo a la población civil en Gaza, a 500 km hacia el norte, que evacue hacia a la ciudad de Jan Yunis con el objetivo de seguir el siguiente paso de la operación, que es destruir los bastiones de Hamas dentro de la ciudad de Gaza. En este momento se han evacuado unas 100.000 personas y se tendrían que evacuar aproximadamente 1 millón”.

Maxima tension en Medio Oriente

Y agregó: “Le estamos pidiendo a la gente no solo que se evacue y diciendo adónde evacuarse. Estamos acondicionando la ciudad para hacer una ciudad humanitaria, con hospitales de campaña, con agua potable. Nuestra guerra no es contra ellos, sino contra Hamas que los explota. Hamas le está pidiendo que no evacúen. Ese es el drama que están viviendo”.

Noticia en desarrollo