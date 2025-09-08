Video: impresionantes imágenes del ataque a tiros en una parada de ómnibus en Jerusalén que dejó seis muertos

El atentado ocurrió en la entrada del barrio de Ramot; Hamas elogió a los dos terroristas palestinos que ejecutaron el tiroteo; ambos fueron neutralizados por la policía
- 2 minutos de lectura'
Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas este lunes en un ataque a tiros en una parada de ómnibus en el barrio de Ramot, en Jerusalén oriental, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel.
Según trascendió, dos atacantes palestinos armados subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros, antes de ser neutralizados por la policía.
Entre las víctimas figuran un hombre de 60 años, tres personas de 30 y una mujer de 50. De los heridos, al menos siete se encuentran muy graves.
Unas imágenes difundidas por LN+, mostraron una fuerte presencia policial en la zona de Ramot tras el tiroteo, un gran despliegue de los servicios de emergencia y los equipos médicos en el lugar y varios grupos de peatones en estado de shock.
Reacciones tras el ataque
La oficina del primer ministro indicó que Benjamin Netanyahu estaba manteniendo una reunión “con los responsables de los servicios de seguridad”.
Por su parte, el grupo miliciano palestino Hamas elogió el “ataque heroico” de los dos “combatientes de la resistencia”.
“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó la agrupación terrorista en un comunicado.
El ataque terrorista ocurrió en momentos en los que el ejército israelí magnifica sus operaciones en Gaza y se prepara para ampliar sus maniobras para conquistar el enclave.
Otras noticias de Jerusalén
- 1
América Latina, dividida otra vez por Venezuela: apoyos y rechazos al despliegue de Trump en el Caribe
- 2
Renunció el primer ministro japonés luego de una “derrota histórica” en las elecciones parlamentarias
- 3
Dieron a conocer la causa del descarrilamiento del funicular en Portugal
- 4
Protestas masivas en Europa contra Israel: 900 detenidos en Londres