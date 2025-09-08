Video: impresionantes imágenes del ataque a tiros en una parada de ómnibus en Jerusalén que dejó seis muertos

Cinco personas murieron y una decena resultaron heridas este lunes en un ataque a tiros en una parada de ómnibus en el barrio de Ramot, en Jerusalén oriental, la parte de mayoría palestina ocupada y anexionada por Israel.

Según trascendió, dos atacantes palestinos armados subieron a un autobús y abrieron fuego contra los pasajeros, antes de ser neutralizados por la policía.

Atentado en Jerusalen

Entre las víctimas figuran un hombre de 60 años, tres personas de 30 y una mujer de 50. De los heridos, al menos siete se encuentran muy graves.

Unas imágenes difundidas por LN+, mostraron una fuerte presencia policial en la zona de Ramot tras el tiroteo, un gran despliegue de los servicios de emergencia y los equipos médicos en el lugar y varios grupos de peatones en estado de shock.

Reacciones tras el ataque

La oficina del primer ministro indicó que Benjamin Netanyahu estaba manteniendo una reunión “con los responsables de los servicios de seguridad”.

Por su parte, el grupo miliciano palestino Hamas elogió el “ataque heroico” de los dos “combatientes de la resistencia”.

Los equipos de emergencia y peritos trabajan en la zona del atentado MENAHEM KAHANA - AFP

“Afirmamos que esta operación es una respuesta natural a los crímenes de la ocupación y al genocidio que está llevando a cabo contra nuestro pueblo”, indicó la agrupación terrorista en un comunicado.

El ataque terrorista ocurrió en momentos en los que el ejército israelí magnifica sus operaciones en Gaza y se prepara para ampliar sus maniobras para conquistar el enclave.