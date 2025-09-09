Israel ataca Qatar, en vivo: qué se sabe de las explosiones en Doha y las últimas noticias
El Ejército israelí anunció este martes un ataque aéreo contra líderes del grupo terrorista Hamas, sin especificar dónde fue; no está claro si hubo heridos o muertos; Khalil al-Hayya, líder de la organización terrorista en el exilio y principal negociador, fue uno de los objetivos
Convencidos de desmantelarlos
El vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Roni Kaplan, reveló detalles de la fase final para destruir a Hamas, anunciada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien anticipó una gran operación terrestre con la orden de la evacuación total de Gaza.
“Le estamos pidiendo a la población civil en Gaza, a 500 km hacia el norte, que evacue hacia a la ciudad de Jan Yunis con el objetivo de seguir el siguiente paso de la operación, que es destruir los bastiones de Hamas dentro de la ciudad de Gaza. En este momento se han evacuado unas 100.000 personas y se tendrían que evacuar aproximadamente 1 millón”, aseguró en diálogo con LN+.
La palabra del Secretario General de la ONU
“Todas las partes deben trabajar para lograr un cese al fuego permanente, no para destruirlo”, enfatizó Antonio Guterres, condenando el ataque.
Qatar Airways anunció que no interrumpirá sus servicios
“Los recientes y desafortunados sucesos en Doha no han afectado a las operaciones de Qatar Airways y no se han producido interrupciones como consecuencia de ello. La seguridad de nuestros pasajeros ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad”, publicó la empresa aerocomercial en la red social X.
The recent unfortunate events in Doha have not impacted Qatar Airways operations and there have been no disruptions as a result. The safety and security of our passengers have been and will always be our top priority.
"Un acto criminal"
Según la Agencia de Prensa Saudita, Mohamed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, condenó el ataque de Israel contra Hamas en Qatar, que calificó de “acto criminal” en una llamada con el emir catarí, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani.
EE.UU. ya estaba anoticiado
Israel notificó a Estados Unidos antes de realizar el ataque aéreo contra altos dirigentes de Hamás en Doha, dijo un funcionario de la Casa Blanca el martes. El dato fue consignado por la agencia internacional AFP. Qatar es un aliado clave de Estados Unidos y alberga una gran base militar estadounidense en su territorio.
“Un operación completamente israelí”
Según la oficina del primer ministro Netanyahu, el ataque fue una operación completamente israelí.
“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamas fue una operación israelí totalmente independiente”, dice el breve comunicado, difundido también por redes sociales. “Israel la inició, la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad”.
Qué dicen los medios palestinos
Medios palestinos dan cuenta de dos muertos en el ataque, que identificaron como Himam al-Hayya -hijo de Khalil al-Hayya- y Jihad Labad, director de la oficina de Al-Hayya.
Objetivos del ataque
Según el diario The Jerusalem Post, citando a una fuente oficial en off the record, Khalil al-Hayya, líder de Hamas en el exilio y principal negociador, fue uno de los objetivos del ataque.
Una alta fuente de Hamas señaló a Al Jazeera que los líderes de Hamas fueron atacados mientras discutían la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en Gaza. Luego, fuentes del grupo afirmaron a la misma cadena y a la agencia Reuters que todos los miembros del grupo sobrevivieron.
La zona del ataque
Funcionarios israelíes confirmaron a las agencias AP y Reuters y al diario The New York Times que el ataque tuvo lugar en Doha.
No estaba claro si alguien resultó herido o muerto en el ataque, el segundo que afecta directamente a Qatar en los casi dos años de guerra que han afectado a prácticamente todo Medio Oriente desde el ataque de Hamas al sur de Israel el 7 de octubre de 2023.
Israel lanzó un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar
El Ejército israelí anunció este martes un ataque aéreo contra líderes del grupo terrorista Hamas, sin especificar oficialmente dónde fue, aunque funcionarios señalaron off the record que tuvo lugar en Doha, donde el grupo tiene su base política y donde se escucharon explosiones.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Shin Bet -la agencia de seguridad de Israel- anunciaron un ataque contra los líderes de Hamas perpetrado por la Fuerza Aérea Israelí.
