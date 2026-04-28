Elon Musk y Sam Altman se enfrentan en un juicio que puede redefinir el futuro de OpenAI

OAKLAND.– Elon Musk y Sam Altman comenzaron a enfrentarse esta semana en un tribunal federal de California en un caso que puede redefinir el rumbo de OpenAI y abrir un debate de fondo sobre los límites éticos y legales de la inteligencia artificial.

A primera vista, podría tratarse de una disputa más entre multimillonarios que alguna vez compartieron un proyecto. Pero el proceso trasciende lo individual y expone las tensiones estructurales de una industria que mueve cifras récord.

La selección del jurado en Oakland dejó en claro que la figura del fundador de Tesla no pasa inadvertida: algunos potenciales integrantes del estrado lo calificaron de “repugnante”, “racista” e incluso de “idiota”. Ese telón de fondo anticipa un juicio cargado de polarización.

El abogado de Elon Musk, Marc Toberoff, llega al tribunal en el Edificio Federal Ronald V. Dellums el 27 de abril de 2026 en Oakland, California BENJAMIN FANJOY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La demanda de Musk gira en torno a una supuesta traición a la misión fundacional de la empresa. Según sostiene, el laboratorio nació en 2015 bajo un esquema sin fines de lucro, con el objetivo de que su tecnología “perteneciera al mundo”. Sin embargo, el presente muestra a un coloso valuado en 852.000 millones de dólares, una cifra que, a su juicio, desdibuja por completo aquellos principios.

Para el magnate, la disputa encarna una tensión más amplia entre “altruismo y codicia”: acusa a sus exsocios de haber priorizado el enriquecimiento personal y el beneficio de unos pocos por sobre el interés público. En el centro de ese señalamiento aparece Altman, a quien Musk llegó a apodar “Scam Altman” en sus redes sociales, en una escalada retórica que acompaña el frente judicial.

Scam Altman and Greg Stockman stole a charity. Full stop.



Greg got tens of billions of stock for himself and Scam got dozens of OpenAI side deals with a piece of the action for himself, Y Combinator style. After this lawsuit, Scam will also be awarded tens of billions in stock… https://t.co/R27ZeG9nNR — Elon Musk (@elonmusk) April 27, 2026

Desde su perspectiva, fue inducido a invertir millones de dólares bajo la promesa de desarrollar una inteligencia artificial abierta y segura. La defensa de OpenAI, en cambio, sostiene que la demanda no es más que una ofensiva motivada por el ego y la competencia: una maniobra para frenar a una empresa que hoy lidera el sector.

Elon Musk asiste a la reunión anual del Foro Económico Mundial, el 22 de enero de 2026 Markus Schreiber - AP

Detrás de los cruces personales, el conflicto revela un rasgo persistente de Silicon Valley: la convivencia entre discursos de impacto social y una lógica de acumulación sin límites. El caso de OpenAI, señalan analistas, ilustra cómo un proyecto concebido con fines filantrópicos puede transformarse en una maquinaria comercial en cuanto entran en juego inversiones de gran escala.

En ese marco, los expertos advierten que el desenlace difícilmente deje vencedores claros. Si Musk se impone, debilitará a un competidor clave; si pierde, quedará convalidada una dinámica en la que iniciativas con vocación pública derivan en negocios altamente rentables sin una rendición de cuentas acorde.

La disputa, además, adquiere tonos casi literarios. Ambos protagonistas han comparado su ruptura con las traiciones de Julio César: Musk se presenta como quien intenta contener el poder de un antiguo aliado, mientras Altman se muestra sorprendido por la ofensiva de quien fuera uno de sus primeros respaldos financieros.

Sam Altman BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

En el plano jurídico, la estrategia de Musk reintroduce la doctrina “ultra vires”, un principio del siglo XIX que limita la acción de las corporaciones a lo establecido en su acta constitutiva. Bajo ese argumento, el viraje de OpenAI hacia el lucro masivo podría interpretarse como una violación de su mandato original. Se trata de un recurso poco habitual en litigios de esta escala.

El caso también deja al descubierto el vacío regulatorio en Estados Unidos. Mientras sectores tradicionales enfrentan estrictos controles, el desarrollo de la inteligencia artificial avanza con escasa supervisión estatal. En ese contexto, los juicios civiles se convierten en una de las pocas vías para acceder a información interna: correos electrónicos incorporados al expediente muestran cómo la misión inicial fue cediendo ante la necesidad de ofrecer salarios millonarios para retener talento.

Desde la vereda opuesta, OpenAI insiste en que Musk busca, en realidad, recuperar influencia y control. Señalan que su preocupación por la ética encubre intereses vinculados a su propia empresa, xAI, y recuerdan que integró su laboratorio de inteligencia artificial a SpaceX, una compañía con ambiciones comerciales claras. La acusación de hipocresía, así, atraviesa a ambos lados del estrado.

Elon Musk observa mientras el presidente estadounidense Donald Trump habla en el Foro de Inversión Estados Unidos-Arabia Saudita en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington, D.C BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers tendrá la última palabra hacia finales de mayo, con el apoyo de un jurado asesor de nueve personas.

Agencia AFP y diario The New York Times