Empate técnico, denuncias y un indulto explosivo: liberan a Juan Orlando Hernández en plena elección hondureña

CHARLESTON, Estados Unidos.– Dos días después de unas elecciones presidenciales atravesadas por una inédita injerencia de Estados Unidos, Honduras amaneció este martes con un clima político aún más enrarecido: un empate técnico en el escrutinio, denuncias de manipulación del proceso y la confirmación de que el expresidente Juan Orlando Hernández fue liberado de una prisión estadounidense tras recibir un indulto del presidente Donald Trump.

El conteo oficial permanece estancado desde el lunes en el 57% y mantiene una definición de máxima tensión entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

Asfura suma el 39,91% de los votos (749.022) frente al 39,89% de Nasralla (748.507), una diferencia de apenas 515 papeletas. Ante ese margen mínimo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó la contienda como un “empate técnico” y pasó a una fase más lenta de verificación manual, luego de que los resultados preliminares se basaran en actas transmitidas digitalmente desde los centros de votación. La presidenta del organismo, Ana Paola Hall, pidió “calma y paciencia” mientras se inicia el conteo voto por voto. El lunes, además, los problemas con el sitio web del CNE —que permaneció fuera de línea durante largos períodos— aumentaron la frustración ciudadana.

Con el 57% escrutado, Asfura lidera por 0,4 puntos, y el conteo avanza lentamente, por lo que los resultados finales podrían demorar varios días JOHNY MAGALLANES� - AFP�

La tensión creció cuando la candidata oficialista de izquierda, Rixi Moncada, denunció una “manipulación masiva” del proceso tras la decisión del CNE de eliminar la verificación biométrica del voto en la víspera de la elección. Exigió el recuento de al menos 2859 papeletas, que, según afirmó, “permitieron inflar resultados” en distritos clave. “No reconoceremos a ningún candidato de la oligarquía como ganador”, advirtió, pese a haber quedado tercera con el 19,16% de los votos (359.584 sufragios). La dirigente insistió en que “no todo está perdido” y reiteró su acusación de “interferencia directa” de Trump, quien respaldó abiertamente a Asfura pocos días antes de los comicios.

El propio Trump elevó aún más el tono desde Washington al denunciar, sin pruebas, un supuesto intento de fraude. “Parece que Honduras está tratando de cambiar el resultado de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, habrá un infierno que pagar!”, escribió en su red Truth Social, acusando además al CNE de haber “detenido abruptamente el conteo”.

En paralelo, la Organización de Estados Americanos (OEA), que observó la elección, informó que la jornada fue pacífica y se desarrolló “con normalidad, salvo incidentes aislados” en algunos municipios, aunque advirtió que un escrutinio prolongado en un clima tan cargado podría derivar en protestas y episodios de violencia.

Liberación de Hernández

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández Andy Buchanan - AFP Pool

En ese contexto se confirmó este martes la liberación de Juan Orlando Hernández. El registro de la Oficina Federal de Prisiones mostró su salida el lunes de una cárcel en Virginia Occidental, y su esposa anunció en redes sociales que el exmandatario “ya es un hombre libre”.

Hernández cumplía una condena de 45 años por narcotráfico y posesión de armas, tras haber sido hallado culpable de facilitar el ingreso de cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos y de convertir a Honduras en un “narco-Estado”, según la Justicia norteamericana.

La excarcelación se produjo días después de que Trump prometiera públicamente indultarlo y pidiera votar por Asfura, a quien calificó como su aliado para combatir el narcotráfico.

El presidente estadounidense justificó el perdón al sostener que Hernández fue víctima de una persecución política durante el gobierno de Joe Biden, una decisión que resulta paradójica en el marco de la “gigantesca operación antinarcóticos” que Washington asegura liderar en el Caribe.

El candidato Nasry Asfura en el cierre de campaña en Tegucigalpa. (AP Photo/Elmer Martinez, File) Elmer Martinez� - AP�

Para analistas locales, la decisión lejos de fortalecer la candidatura del Partido Nacional terminó erosionando su imagen, sobre todo entre votantes jóvenes y urbanos. El politólogo Lester Ramírez estimó que la irrupción inicial de Trump pudo haber sumado respaldo a Asfura, pero que el posterior indulto “le restó votos”, acentuando la volatilidad del electorado.

Nasralla aseguró haber recibido cifras que le darían ventaja, aunque luego aclaró que no estaba proclamando su victoria sino “proyectando resultados”. Asfura, en tanto, se limitó a afirmar que “las cifras hablarán por sí solas”.

Mientras Honduras aguarda un desenlace incierto, el tablero político quedó atravesado por la presión externa, la desconfianza interna y un escrutinio que avanza con lentitud. Con un país dividido y acusaciones cruzadas de injerencia, estas elecciones se han convertido en una dura prueba para la frágil institucionalidad hondureña.

Agencias AFP, AP y ANSA