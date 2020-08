"Una batalla por el alma de EE.UU.": el primer video de campaña de Kamala Harris

El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, y su ahora candidata a la vicepresidencia Kamala Harris Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 12:57

WASHINGTON.- Kamala Harris publicó hoy su primer video de campaña desde que fue nombrada vicepresidenta de Joe Biden . El video presenta una historia personal sobre cómo su madre inspiró su decisión de convertirse en abogada y luego en política, e incluye un ataque directo a Donald Trump .

"Estamos en una batalla por el alma de esta nación. Pero juntos, es una batalla que podemos ganar", dice el texto que presenta el video, que publicó en Twitter.

La compañera de fórmula del demócrata Joe Biden, Kamala Harris Fuente: AFP

"Me criaron para actuar. Mi madre sabía que estaba criando a dos hijas negras que serían tratadas de manera diferente por su apariencia. Al crecer, cada vez que me molestaba por algo, mi madre me miraba a los ojos y me preguntaba: Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto?", dice el video, que dura dos minutos.

Sobre Trump, dijo: "En este momento, Estados Unidos necesita acción. En medio de una pandemia, el presidente está tratando de robar la atención médica [...] Y cuando la gente gritó pidiendo apoyo, les lanzó gases lacrimógenos".

Harris, de 55 años, se convertirá en la primera mujer negra y la primera de ascendencia asiática en ser candidata a la vicepresidencia del país.