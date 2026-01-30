En el pico de su popularidad, Carney protagoniza un momento viral con un actor y lanza nuevas indirectas contra Trump

OTTAWA.– Después de un memorable paso por el Foro Económico Mundial de Davos, donde hizo frente a los comentarios del presidente norteamericano, Donald Trump, y lanzó un llamado de atención a sus colegas europeos, el primer ministro canadiense, Mark Carney, sorprendió este jueves al mostrarse en un ámbito completamente diferente pero que también le permitió lanzar indirectas contra su vecino del sur.

El premier fue el jueves por la noche a una gala en Ottawa destinada a promover la industria cinematográfica canadiense, en la que coincidió con el actor Hudson Williams –compatriota que se convirtió en una estrella internacional a raíz de su protagonismo en la serie de hockey sobre hielo distribuida por HBO, Heated Rivalry (Más que rivales)– y compartió un momento con ese artista que se viralizó en las redes sociales.

Thanks for the fleece, Hudson. I hear these are hard to come by. pic.twitter.com/x48VSicEhE — Mark Carney (@MarkJCarney) January 30, 2026

“Esto es verdadero soft power”, dijo Carney, bromeando con que el galán y él eran “básicamente” lo mismo después de que Williams le regalara un buzo de polar blanco que usó en la serie. Frente a las cámaras, además, después de que Williams posara apoyando su rodilla sobre el muslo de un colega, el primer ministro le dijo: “Haz el gesto de la pierna”. El video del momento posterior, cuando Carney levanta la pierna del actor sobre su cintura en medio de risas, se terminó haciendo viral.

Durante el evento, Carney recibió tantas ovaciones como Williams, una nueva señal de que su propia figura política atraviesa un momento de protagonismo.

Mark Carney con Hudson Williams

Tras su discurso en Davos, en el que advirtió sobre el fin del viejo orden mundial e instó a las potencias medianas a actuar de manera coordinada para hacer frente a la fragmentación de las normas internacionales y el hostigamiento de Washington, la imagen positiva del premier se disparó a niveles récord.

Una encuesta publicada el lunes por el Angus Reid Institute, un centro de investigación canadiense, mostró que la aprobación de Carney subió ocho puntos hasta alcanzar el 60%, su nivel más alto desde que fue elegido primer ministro en marzo.

Hudson Williams le entrega al primer ministro canadiense, Mark Carney, un buzo de polar de durante una alfombra roja en Ottawa, Ontario, el 29 de enero de 2026 PATRICK DOYLE� - The Canadian Press�

Las declaraciones del premier en el foro económico llegaron después de que Trump posteara una imagen alterada en redes sociales en la que el territorio canadiense aparece cubierto por la bandera norteamericana -al igual que el de Cuba y Venezuela-, una nueva provocación del magnate en línea con su declarada intención de volver al vecino del norte el “estado 51” de su país.

En contraste con la de Carney, la popularidad del mandatario norteamericano cayó al 38%, empatando el registro más bajo de su segundo mandato, según una reciente encuesta de Reuters/Ipsos.

Carney distendido

En su discurso frente a referentes de la industria audiovisual en Ottawa, en el que llamó a Williams su “nuevo mejor amigo”, Carney dijo que estudios “al sur de la frontera” querían suavizar el contenido de Heated Rivalry, según The Guardian.

“¿Cuál es el sentido de eso?”, preguntó a modo de broma. La serie canadiense, de presupuesto modesto, narra a lo largo de nueve años la historia de amor clandestina entre dos jugadores de hockey —el canadiense Hollander y el ruso Ilya Rozanov—, que viven su sexualidad en secreto.

Mientras Trump también participaba de una gala -en su caso, de la presentación del film Melania, de la primera dama-, el premier canadiense también afirmó que la serie solo podía hacerse en Canadá, un país que “celebra aquello que nos hace diferentes”.

El primer ministro Mark Carney pronuncia un discurso durante la gala de la conferencia Prime Time de la industria audiovisual y de medios, en Ottawa, el 29 de enero de 2026 PATRICK DOYLE� - The Canadian Press�

“El mundo sabe que Shane e Ilya son estrellas en ascenso del hockey que se enamoran mientras se enfrentan en una de las mayores rivalidades que haya conocido este deporte”, dijo Carney en su discurso.

“Pero también son dos jóvenes aterrados ante la posibilidad de ser plenamente quienes son, y vivimos en un mundo cada vez más peligroso, dividido e intolerante”, agregó el premier.

“Un valor canadiense fundamental es que las personas puedan ser quienes quieran ser y amar a quien quieran amar”, afirmó Carney, suscitando aplausos del público.

El primer ministro Mark Carney habla durante la gala de la conferencia Prime Time de la industria audiovisual y de medios, en Ottawa, el 29 de enero de 2026 PATRICK DOYLE� - The Canadian Press�

Heated Rivalry fue financiada en parte con recursos provenientes de los impuestos canadienses, a través de una política gubernamental que busca preservar las creaciones culturales distintivas del país y protegerlas de ser absorbidas por la industria del entretenimiento estadounidense, más grande y más rica.

En consecuencia, el premier también aprovechó su intervención en la conferencia transmitida en el prime time para responder de forma indirecta a la pretensión de anexión norteamericana y bromeó con que él era responsable del éxito de la serie, a pesar de no estar en el poder cuando se aprobó su financiamiento.

“Soy político, no estoy por encima de atribuirme el mérito por los fondos canadienses que les permitieron compartir esta historia con el mundo”, dijo Carney. “Yo di luz verde a esto. Yo me planté frente a los estadounidenses”, bromeó.

Agencia AP y diario The New York Times