Se estrenó el documental de Melania Trump en Washington: un desfile de funcionarios, invitados argentinos y pompa trumpista

WASHINGTON.– Parada en soledad delante de cientos de invitados para la pomposa avant-première de su documental, con la pantalla de fondo, Melania Trump tuvo su momento estelar en modo cine. Al agradecer a familiares y al staff del film -titulado Melania-, la primera dama norteamericana provocó aplausos y vítores de un público condescendiente al definir a su esposo como “el director de Estados Unidos”. La sala del rebautizado “Trump Kennedy Center” bramó.

En el palco presidencial la aplaudía de pie Donald Trump, rodeado de familiares y aliados. Ella, vestida con falda y chaqueta negra de Dolce&Gabanna, lo aplaudía desde el atril, decorado con águila dorada.

“Es glamoroso, muy glamoroso”, había calificado el evento el presidente, en la red carpet (aunque en este caso no fue roja sino negra, junto al blanco los colores predilectos de Melania), mientras su esposa posaba para las fotos frente a unas enormes letras luminosas que formaban su nombre.

President Trump on the MELANIA movie:



“There’s a great glamour to this. We need a little glamour. I like glamour.” 🤣❤️ pic.twitter.com/riP1uhQcAe — Margo Martin (@MargoMartin47) January 30, 2026

“Necesitamos un poco de glamour”, amplió el presidente norteamericano, también protagonista del documental que retrata los 20 días previos a la segunda toma de posesión de Trump y que tiene este viernes su estreno mundial (incluso en la Argentina). Cada una de sus apariciones en el film, muchas con toques de humor e ironía fiel a su estilo, fueron aplaudidas por un público que exageraba las carcajadas.

El toque argentino no podía faltar. En los siete minutos y medio que duró su discurso, Melania le agradeció a Fernando Sulichin, uno de los productores del film con una larga trayectoria en Hollywood. “Esta película transmite un propósito y una emoción profundas. Felicitaciones. Tu trabajo en Melania seguirá teniendo repercusión mucho después de esta noche“, le dedicó con calidez la primera dama.

Melania Trump, en la presentación de su documental en el Kennedy Center. Allison Robbert - FR172296 AP

A la presentación en Washington, de la que participó LA NACION, también asistió el empresario mendocino José Luis Manzano, uno de los principales accionistas del Grupo América y que mantiene un vasto conglomerado de intereses en energía, minería y medios de comunicación. Hubo más de 2000 invitados al evento, en la emblemática Opera House junto al río Potomac.

Aunque la película, dirigida por Brett Ratner, era el eje de la convocatoria de la pareja presidencial, el espectáculo giró en torno al poder de Trump, con invitados especiales que pese a la gélida noche de Washington -el termómetro marcaba -12°C de sensación térmica- parecieron transformar por un momento el “Trump Kennedy Center for the Performing Arts” en una sucursal de Mar-a-Lago, el club privado del magnate en Palm Beach.

“Mi lugar. Es más que una casa. Es sol, familia y amigos”, lo define la propia Melania en el film, que comienza con espectaculares imágenes de la residencia familiar en el sur de Florida.

🚨🚨🚨

MELANIA, the film.

The Story Begins.

OPENING DAY

[In Theaters Worldwide] pic.twitter.com/u9HLNA1wVz — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 30, 2026

En el palco, a dos asientos a la derecha de Trump se ubicaba el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, un habitué de los eventos convocados por su principal aliado político, el mandatario norteamericano. Al jefe del ente rector del fútbol mundial se lo vio entusiasmado con los pochoclos salados distribuidos en cada asiento de la sala, en una coqueta caja negra con el nombre Melania en letras blancas.

Al salir del Trump Kennedy Center, Infantino se mostró conforme con el documental -“me gustó”, dijo- y consultado por LA NACION sobre si le hubiera gustado participar del film, improvisó. “En el próximo”, respondió, entre risas.

La primera dama Melania Trump. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

La primera dama rechazó la idea de que Melania sea un documental convencional, y lo describió como “un acto de autoría muy deliberado que invita a presenciar eventos y emociones a través de una ventana de imágenes impactantes”.

Uno de los momentos del film que más reacciones generó en el público fue en las imágenes de Joe Bien y Kamala Harris -contendiente de Trump en las elecciones de 2024- justo antes de salir a escena para la jura del magnate en el Capitolio, el 20 de enero de 2025. Los gestos adustos de la exvicepresidenta demócrata -una declaración política en sí- generaron las risas del público.

Los funcionarios presentes

Varios funcionarios del gabinete del presidente y distintas personalidades se presentaron al evento en Washington, marcado por la pompa trumpista. Entre vino californiano, champagne y barras de tragos, en la sala decorada con carteles con la imagen de Melania corrían las bandejas con delicada finger food, entre bruschettas, mini milhojas de papa con caviar, empanaditas con lomo a la Wellington, costillas de cordero asadas, brochettes de pollo y copas de camarones con la clásica salsa cocktail.

No pasó desapercibida la presencia de la rapera Nicki Minaj, nacida en Trinidad y Tobago, que en la semana había causado revuelo al presentarse en un evento junto a Trump, de quien se autodenominó su “fan número uno”.

Para la noche estelar de Melania dieron el presente el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins; el secretario del Interior, Doug Burgum; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, y el embajador norteamericano ante la ONU, Michael Waltz.

La primera dama norteamericana, Melania Trump, en la presentación de su documental. Allison Robbert - FR172296 AP

Incluso estuvo el secretario de Estado, Marco Rubio, encumbrado funcionario de la administración, quien al entrar a la sala central para buscar su ubicación minutos antes de la proyección del film se detuvo con gentileza para recibir saludos.

También asistió el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. El imponente centro donde se desarrollo la presentación fue construido como un monumento a su tío asesinado en 1963, el presidente John F. Kennedy. ¿Qué piensa su sobrino sobre el hecho de que al actual mandatario republicano lo rebautizara como “Trump-Kennedy Center”? “Fue construido como un monumento para la nación porque mi tío estaba profundamente comprometido con las artes, y creo que el presidente Trump también está comprometido con las artes”, respondió.

El presidente Donald Trump saluda antes de la presentación del documental de Melania Trump. Allison Robbert - FR172296 AP

Un funcionario estadounidense, que habló con Reuters bajo condición de anonimato, dijo que la asistencia del gabinete fue vista como obligatoria, aunque nadie se animó a una confirmación.

Una de las primeras personas en llegar al Trump-Kennedy Center fue el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson. Un periodista le preguntó si tenía alguna teoría sobre por qué Amazon pagó 75 millones de dólares para producir y comercializar Melania, una cifra mucho más alta que la habitual para este tipo de films que generó dudas entre los críticos.

Speaker of the House Mike Johnson and his wife Kelly Johnson walk the red carpet at the Trump Kennedy Center before the premiere of “Melania.” pic.twitter.com/l6p4Gfiym5 — The Trump Kennedy Center (@kencen) January 29, 2026

“Bueno, se trata de la primera dama de Estados Unidos. Es un proyecto importante para la historia y en todos los sentidos, y creo que vale la pena la inversión y que dará sus frutos”, explicó. “Creo que el componente de educación pública es un aspecto invaluable de esta película, y sospecho que también recuperarán su inversión”, respondió Johnson.

Los acuerdos comerciales de Melania y gran parte de la promoción de la película fueron orquestados por su agente y persona de confianza, Marc Beckman, uno de los productores del film y que también estuvo presente en la avant-première en Washington.

“Adquirimos los derechos del documental por una sola razón: porque creemos que a nuestros clientes les encantará”, señaló un vocero de Amazon, empresa propiedad de Jeff Bezos.

Secretary of Agriculture Brooke Rollins, Secretary of Housing and Urban Development Scott Turner, EPA Administrator Lee Zeldin, and Senior Advisor to Attorney General Pam Bondi Alina Habba walk the red carpet at the Trump Kennedy Center before the premiere of “Melania.” pic.twitter.com/54A43A4uZK — The Trump Kennedy Center (@kencen) January 29, 2026

Cuando terminó el documental, de una hora y 44 minutos de duración, los asistentes empezaron la retirada. Trump se llevó más aplausos y vítores cuando dejaba la sala, poco antes de las 23. El souvenir final para los invitados fue la autobiografía de Melania publicada en 2024 y una galletita con cobertura blanca con su nombre estampado en negro. “Mis colores”, como define la propia Melania en el film, en imágenes de sus interacciones con modistos y asesores.