En medio de las tensiones con Estados Unidos, Maduro volvió a adelantar a octubre la Navidad en Venezuela

En paralelo con su disputa contra el gobierno de Estados Unidos, al cual acusa de “amenazar” a Venezuela con buques de guerra desplegados en aguas del mar Caribe, Nicolás Maduro anunció este lunes el adelantamiento de la Navidad para el 1 de octubre y justificó que permitirá “defender el derecho a la felicidad” en tiempos complicados para su país.

Decretar la Navidad anticipada ha sido una práctica recurrente de Maduro: por ejemplo, en 2024 adelantó las celebraciones en medio de una crisis desatada tras su reelección en julio de ese año, tachada de fraude por la oposición.

El adelantamiento de la Navidad fue comunicado por el propio presidente durante la transmisión del programa Con Maduro + que conduce en la televisión estatal venezolana. Allí, el mandatario chavista se jactó de “defender el derecho a la felicidad” y cuestionó el despliegue militar que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, justifica como parte de una lucha antinarcóticos.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años que nos ha ido muy bien para la economía, para la cultura, para la alegría, para la felicidad. Desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela”, afirmó y agregó: “Otra vez este año la Navidad arranca el 1 de octubre con alegría, comercio, actividad, cultura, villancicos, gaitas, hallacas”.

Por segundo año consecutivo, Nicolás Maduro adelantó la Navidad en Venezuela

En septiembre de 2024, en medio de una crisis en Venezuela por acusaciones de fraude electoral en las elecciones en las que se impuso ante Edmundo González, Maduro también optó por adelantar la festividad: “Es septiembre y ya huele a navidad y por eso este año en homenaje al pueblo combativo, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar la Navidad para el 1° de octubre; llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad“.

“Unos tipos con sotana salieron a decir que hay Navidad solo si ellos la decretaban. No, no, señor de sotana, usted aquí no decreta nada. Jesucristo le pertenece al pueblo, las Navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus Navidades”, sostuvo al dar inicio a la festividad el 1 de octubre del año pasado.

De todos modos, no era la primera vez que lo hacía: en 2020 anunció el inicio de la fiesta el 15 de octubre como maniobra para desviar la atención pública de los graves problemas que atravesaba Venezuela durante la pandemia.

Maduro dice que Washington basa su política "en mentiras y amenazas" para forzar un cambio de régimen en Venezuela. ZURIMAR CAMPOS� - Venezuelan Presidency�

Al año siguiente, en redes sociales, comunicó la llegada anticipada de la Navidad el 4 de octubre. Maduro mostró en un video en X la decoración de luces, árboles y adornos navideños en el Palacio de Miraflores.

Trump evalúa ataques contra cárteles en suelo venezolano

En el marco de las tensiones crecientes entre Estados Unidos y Venezuela, Donald Trump anunció que está considerando distintas opciones militares para atacar a los cárteles de la droga que operan en territorio venezolano, lo que incluiría eventuales golpes directos dentro del país sudamericano.

Al ser consultado sobre la posibilidad de atacar a las organizaciones de narcotráfico dentro del territorio venezolano, el mandatario brindó una respuesta evasiva sin confirmar ni negar ningún tipo de operación. “¿Están considerando atacar a los cárteles dentro de Venezuela?”, le preguntó un periodista a la salida de la Casa Blanca. A lo que el líder republicano respondió sugestivo: “Ya se enterarán”.

Con información de AFP.