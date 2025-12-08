En Oslo, la madre de María Corina Machado dijo que espera que su hija llegue en horas para recibir el Nobel de la Paz

OSLO.– La madre de la líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó el lunes, desde el aeropuerto de Oslo, que espera que su hija acuda a la capital noruega para recibir el miércoles el Premio Nobel de la Paz.

Dada la clandestinidad en la que vive la opositora de 58 años, han habido dudas sobre su participación en el evento y, en las ultimas semanas, circulado versiones contradictorias sobre su posible viaje a Europa.

La comunidad venezolana participa en una manifestación previa a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, en Santiago, Chile, el 6 de diciembre de 2025 Esteban Felix� - AP�

Sin embargo, el Instituto del Nobel confirmó el sábado que Machado estará presente en Oslo para recibir el galardón personalmente en la ceremonia del 10 de diciembre.

Del mismo modo, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo el fin de semana que los organismos de seguridad venezolanos confirmaron que la líder opositora ya se encuentra en el viejo continente.

Una conferencia de prensa de la líder opositora en el Instituto del Nobel está prevista para el martes a las 13 hora local (9 en la Argentina).

Manifestantes en apoyo a la líder opositora venezolana María Corina Machado en la Ciudad de Panamá, el 6 de diciembre de 2025 MARTIN BERNETTI� - AFP�

En el debate que se abrió sobre el posible viaje de Machado hay quienes consideran un error que la referente abandone el país “cuando se está ante la inminencia” de un ataque terrestre de Estados Unidos, con el impacto que esto podría tener en el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Otros, entretanto, defienden que la principal figura de la oposición democrática venezolana vaya a Oslo porque su asistencia y el discurso que pueda dar en Oslo podría contribuir a la causa democrática de su país.

Viaje secreto

“Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana“, afirmó la madre de Machado, Corina Parisca, a la AFP.

“Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios”, dijo a una periodista al llegar a Oslo.

El Comité Noruego del Nobel anunció el 10 de octubre que le otorgaba el galardón de 2025 a la líder de la oposición venezolana "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Una mujer venezolana sostiene una pancarta durante una vigilia en apoyo a la laureada con el Nobel María Corina Machado, en Bogotá, el 6 de diciembre de 2025 LUIS ACOSTA� - AFP�

Este reconocimiento atizó la expectación sobre su paradero, ya que la opositora se encuentra en la clandestinidad desde de agosto de 2024 tras las protestas desatadas contra la reelección en julio de Maduro, plagada de denuncias de fraude.

El fiscal general de Venezuela declaró en noviembre que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país para recibir su premio.

Una mujer abraza a su hijo durante una manifestación previa a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 6 de diciembre de 2025 Rodrigo Abd� - AP�

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó el sábado que estuvo en contacto con Machado y que ella le confirmó su participación, pero que “dada la situación de seguridad”, no podía dar más detalles.

Más tarde, Harpviken declaró a la emisora de radio NRK, “nada es 100% seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo”.

Apoyo de líderes de la región

Dirigentes latinoamericanos como los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, anunciaron que estarán en la ceremonia en Oslo.

Además de Machado, se espera que asista a la ceremonia el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones del año pasado actualmente exiliado en España.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel de Mulino, llegan al Grand Hotel de Oslo el 8 de diciembre de 2025 CORNELIUS POPPE� - NTB�

El presidente argentino, Javier Milei, también confirmó su participación en la gala. Tiene previsto viajar a la capital noruega el lunes por la noche y volver a Buenos Aires el viernes.

El canciller argentino, Pablo Quirno, había publicado el domingo en X un mensaje del partido de Machado confirmando la presencia de Milei en la premiación, luego replicado por el propio mandatario.

Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo.



"Argentina, del lado de la Libertad y la Democracia, acompañando a @MariaCorinaYA en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo", había escrito el canciller.

El viaje de Milei coincide con la asunción el miércoles de los nuevos diputados y senadores, en el marco del recambio legislativo de medio término con el que el oficialismo fortalecerá su presencia en el Congreso.

