La advertencia de Marco Rubio sobre Venezuela y por qué Estados Unidos no hace tratos con Maduro

El secretario de Estado, Marco Rubio, apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro por “romper sus acuerdos” y señaló que Estados Unidos no realizará ningún trato con Venezuela por el momento. El funcionario detalló los motivos detrás de ese movimiento, en medio de las tensiones entre el país latino y la administración de Donald Trump.

Por qué EE.UU. no hará más tratos con Venezuela, liderada por Maduro

Rubio destacó un acuerdo relevante que incumplió Maduro con Estados Unidos, según las palabras del secretario de Estado. El funcionario señaló que Trump “está listo para reunirse con cualquiera”, pero que se requiere que la otra parte cumpla las disposiciones de un trato, algo que no haría el líder de Venezuela.

“Maduro ha roto cada acuerdo que ha hecho”, aseveró Rubio en declaraciones a Fox News el miércoles 3 de diciembre.

En ese sentido, recordó un acuerdo del líder de Venezuela con el expresidente estadounidense Joe Biden. “Maduro pidió que sus sobrinos narcotraficantes convictos fueran liberados de prisiones de EE.UU. y que su principal lavador de dinero fuera liberado de la custodia antes de ser juzgado”, explicó.

Y aseveró: “A cambio, prometió celebrar elecciones libres y justas, pero robó las elecciones“. Asimismo, Rubio destacó que el líder latino realizó cinco acuerdos con diferentes partes en la última década y que “rompió cada uno de ellos”, por lo que EE.UU. no hará tratos con Venezuela por el momento.

Tensiones entre EE.UU. y Venezuela: qué dijo Rubio sobre el despliegue militar

Desde agosto pasado, Estados Unidos sostiene un amplio despliegue militar en el Caribe, que se enmarcó en el envío del portaaviones más grande del mundo, con el objetivo de combatir el narcotráfico. El secretario de Estado afirmó el operativo: "Hemos estado eliminando conflictos de narcoterroristas“.

“El presidente [Trump] autorizó una misión antidrogas en la región", aseveró. Y añadió: “El hecho de que Maduro se sienta amenazado por la presencia de activos estadounidenses y una misión antidrogas prueba que está involucrado en el negocio de las drogas".

Maduro y Trump mantuvieron una conversación telefónica en noviembre pasado AFP/AP

Asimismo, Rubio expresó que el régimen de Maduro “no es un gobierno legítimo”, sino una “organización de transbordo”, que permitiría que la mercancía ilícita proveniente de Colombia ingrese a Estados Unidos a través del país latino.

En ese sentido, el funcionario citó una acusación formal emitida por el Distrito Sur de Nueva York en 2020 y ensalzó que más de ocho millones de venezolanos “han inundado los países vecinos como resultado de las actividades del régimen dentro de su propio territorio”.

El diálogo entre Trump y Maduro sobre las relaciones entre ambos países

El domingo pasado, el mandatario republicano reconoció que mantuvo una conversación telefónica con Maduro en noviembre, aunque prefirió no ofrecer más detalles. “No quiero hacer comentarios al respecto, la respuesta es sí”, indicó ante la prensa desde Florida, mientras se disponía a regresar a Washington.

“Al régimen de Maduro se le ha dicho básicamente que se vaya, por parte del presidente [Trump]“, advirtió Rubio este miércoles.

Venezuela reanudó los vuelos de deportación de migrantes expulsados de EE.UU. Archivo

En tanto, el Ministerio de Transporte de Venezuela emitió un comunicado en el que señaló que Estados Unidos solicitó a la administración la reanudación de vuelos de repatriación de migrantes deportados del territorio norteamericano. Previamente, Trump amenazó con el cierre total del espacio aéreo.

A su vez, el mismo 3 de diciembre, cientos de migrantes venezolanos fueron expulsados de EE.UU. y salieron en un vuelo de Arizona hacia el país latino, según informó Telemundo.