Putin acusa a Occidente por la escalada en Ucrania y advierte que el mundo entra en su década “más peligrosa” desde la Segunda Guerra

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, comenzó este jueves su esperado discurso sobre política exterior en el Club de Discusión Valdai, un think tank afiliado al Kremlin, con fuertes críticas dirigidas hacia Occidente en plena escalda en Ucrania.

“Occidente ha dado varios pasos hacia la escalada y siempre están tratando de escalar. No hay nada nuevo. Están alimentando la guerra en Ucrania, organizando a los políticos en torno a Taiwán, desestabilizando los mercados mundiales de alimentos y energía. En cuanto a esto último, no es deliberado, [yo] no lo dudo. Se debe a una serie de errores sistémicos cometidos por las autoridades occidentales que acabo de mencionar”, afirmó el mandatario ruso.

Después acusó a Occidente de promover un juego “peligroso”: “El dominio del mundo es precisamente lo que Occidente ha decidido apostar en este juego. Pero este juego es peligroso, sucio y sangriento”.

El mandatario ruso calificó así la situación mundial: los que están en el poder quieren vivir sin reglas. “El ‘orden basado en reglas’ propuesto por Occidente está diseñado para permitirle vivir sin reglas en absoluto”, declaró Putin.

Añadió que la humanidad tiene dos opciones: seguir “acumulando todos los problemas que seguramente nos aplastarán a todos” o las naciones pueden trabajar juntas “para encontrar soluciones”.

Hasta ahora, Putin ha evitado mencionar con mucho detalle la invasión de Ucrania, centrándose en cambio en criticar a Occidente, a quien acusó de considerar a los demás como “gente de segunda categoría”. “Rusia no se considera enemiga de Occidente, pero nunca soportará que le diga lo que debe hacer”, aseguró.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, había dicho a los periodistas el miércoles que el discurso de Valdai sería un acontecimiento importante. “Habrá un discurso extenso; habrá una discusión”, anticipó.

La sesión plenaria de Valdai ha sido tradicionalmente una de las ventanas más amplias a la visión del presidente ruso sobre los asuntos exteriores y la geopolítica. Suele ser un momento raro de preguntas sin guion por parte de analistas y periodistas independientes, incluidos los occidentales.

El miércoles, en un discurso por video dirigido a los jefes de los servicios de inteligencia de los antiguos estados soviéticos, Putin declaró que el riesgo de conflicto era alto en la región y en todo el mundo.

Bomba sucia

“También se sabe de los planes de utilizar la llamada bomba sucia para provocar”, añadió el mandatario ruso.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el martes a Putin que sería “un error increíblemente grave” utilizar un arma nuclear táctica en el conflicto. “Todavía no le garantizo que sea una operación de falsa bandera –no lo sé–, pero sería un error muy, muy grave”, aseveró el mandatario.

El uso de la desinformación y la propaganda es una parte clave del libro de jugadas del presidente ruso. Al principio de la invasión, Rusia difundió desinformación sobre la supuesta necesidad de acabar con el nazismo en Ucrania. Pero en los últimos días la propaganda de Moscú se ha transformado.

En las redes sociales y en las noticias, Rusia sostiene que está trabajando para detener el terrorismo. Acusar falsamente a Ucrania de planear un ataque con bombas sucias sirve a esa narrativa. FilterLabs, una empresa que rastrea el sentimiento público en Rusia y en otros lugares, ha observado un aumento esta semana de las discusiones sobre el terrorismo nuclear por parte de Ucrania.

Al presentar a Ucrania como el potencial agresor nuclear, Rusia puede aumentar las tensiones sin provocar una resistencia de su población o socavar aún más el apoyo a Putin.

