Entre críticas, el gobierno de Meloni confirmó que se sumará como “observador” al Consejo de la Paz de Trump

ROMA.- En una sesión parlamentaria incandescente, el gobierno de Giorgia Meloni confirmó este martes que Italia participará como país “observador” del Consejo de la Paz de Donald Trump, una decisión calificada como “modelo colonialista” por la oposición ante la que incluso el Vaticano manifestó “perplejidad”.

Meloni, que por motivos constitucionales no puede participar de este cuestionado nuevo organismo liderado por Trump -cuyo fin es manejar la dramática situación de la franja de Gaza-, de todos modos, no viajará a su reunión inaugural, que tendrá lugar este jueves en Washington.

No participará de la misma ningún representante de ningún gran país europeo, sino algunos de sus amigos, como el presidente argentino, Javier Milei y el premier húngaro, Viktor Orban, por lo que la premier italiana prefirió el perfil bajo. En su lugar, se espera que viaje el canciller y vicepremier, Antonio Tajani.

El ministro Antonio Tajani AFP

Resulta impensable, en efecto, ser la única jefa de un gobierno occidental, miembro del G7, en la primera reunión formal de un formato “trumpista”, que no es un organismo multilateral, que no nace de una convención internacional, que nada tiene que ver con las Naciones Unidas, sino que representa una virtual “privatización de la política exterior exenta de reglas”, como graficó Francesco Boccia, jefe de la bancada del Partido Democrático (PD), el principal de la oposición, en el Senado.

“Este Consejo de la Paz tiene un solo dueño, Donald Trump, de quien Meloni una vez más demuestra que es una súbdita y que tiene un solo objetivo: realizar una gigantesca especulación inmobiliaria sobre la piel de los palestinos”, disparó Boccia, en una entrevista con el diario La Repubblica que resumió el por qué del rechazo.

Fue el canciller Tajani quien debió defender ante el Parlamento la decisión de Italia de integrar el Consejo como país observador, en una sesión en la que hubo cruces y tensión y el oficialismo logró que se votara una resolución en ese sentido.

“La ausencia de Italia en un debate sobre la paz en el Mediterráneo no solo sería políticamente incomprensible, sino también contraria a la letra y el espíritu del artículo 11 de nuestra Constitución, que establece el rechazo a la guerra como medio para resolver disputas”, dijo Tajani.

“El gobierno consideró apropiado aceptar la invitación de la administración estadounidense para asistir, como observador, a la primera reunión del Consejo de la Paz (…), sin duda una solución equilibrada que respeta nuestras limitaciones constitucionales”, agregó.

Ese mismo artículo 11 citado por Tajani que repudia la guerra es el que también le impide a Italia participar del controvertido Consejo de la Paz, porque sólo permite al país participar en foros de ese tipo “en igualdad de condiciones con los demás Estados”. Algo que no sucede en el flamante formato “trumpiano”, donde el único que manda y escribe las reglas es justamente el inquilino de la Casa Blanca.

Meloni saluda este martes a Pietro Parolin, que cuestionó la medida ANDREAS SOLARO� - AFP�

Aunque en el Consejo no hay ninguna representación palestina, Tajani aseguró que “el objetivo del compromiso de Italia con Gaza, incluida su participación en la reunión del Consejo de Paz en Washington, es claro: crear las condiciones para lograr dos Estados capaces de coexistir en paz y seguridad”.

“Nuestro compromiso es concreto y está destinado a crecer. Se deriva del diálogo constante con Israel, la Autoridad Palestina y todos los socios clave de la región, con quienes hemos mantenido una estrecha y constante relación en los últimos meses”, añadió.

“Participaremos en la reunión de Washington fortalecidos por la importante contribución que nuestro país ha realizado desde el principio al alto el fuego y a la asistencia humanitaria a la población de la Franja, a través de alimentos para Gaza”, resaltó.

Compacta, la oposición rechazó estos argumentos con una resolución y a través de diversas intervenciones en las que tiraron munición gruesa. Acusaron al gobierno de Meloni no sólo de colonialismo y de servilismo a Trump, sino también de deslegitimar a la ONU y de traicionar a la Unión Europea (UE), que si bien dejó en claro que no será miembro del Consejo, será representada en la reunión de Washington por la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

“Siempre hemos sido claros en cuanto a que estamos haciendo todo lo posible para apoyar el proceso de paz en Medio Oriente, atender las necesidades de los ciudadanos de Gaza y apoyar los esfuerzos de reconstrucción. Este es también el marco de la decisión de incluir a la comisaria [para el Mediterráneo Dubravka] Suica en el punto específico sobre Gaza y su reconstrucción dentro del Consejo de la Paz”, aclaró este martes desde Bruselas un vocero de la Comisión Europea.

En el Parlamento, una de las intervenciones más fuertes fue la de Giuseppe Provenzano, diputado del PD que definió la decisión de Italia de ser miembro observador como una “violación de la posición internacional de nuestro país”.

“Ningún país europeo importante participa porque representa un nuevo ataque a las Naciones Unidas y los países más entusiastas son autócratas y aliados ideológicos del mundo, como Hungría y Argentina”, apuntó.

Provenzano acusó asimismo al gobierno de derecha de Meloni de adherir a un “modelo colonialista” y recordó incluso que el cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca de Jerusalén y que vive desde hace décadas en Medio Oriente, hace unos días definió el Consejo de la Paz “una operación colonialista”, ya que “otros deciden por los palestinos”.

Perplejidad en el Vaticano

En línea con lo anterior y al confirmar que tampoco el Vaticano participará del Consejo de Paz -como todos descontaban-, el cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, no ocultó su desconcierto ante la decisión de Italia.

El cardenal Pietro Parolin Alessandra Tarantino� - AP�

“Hemos tomado nota de que Italia participará como observador, evidentemente hay puntos que nos dejan perplejos, puntos críticos que necesitarían algunas explicaciones”, dijo Parolin, al salir por la tarde de una reunión con el presidente de Italia, Sergio Mattarella y con Meloni en Palazzo Borromeo, sede de la nunciatura de Italia ante la Santa Sede, como consignó la agencia ANSA.

“Lo importante es que se está intentando dar una respuesta, pero para nosotros hay algunos asuntos críticos que deben resolverse”, añadió el número dos del papa León XIV, que precisó que uno de ellos es que “a nivel internacion al es sobre todo la ONU la que gestiona estas crisis”.