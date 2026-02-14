Pese a las trabas legales, Meloni anunció que Italia se sumará al Consejo de la Paz de Trump, pero como “observador”

ROMA.- Después de haberle dicho a su amigo, Donald Trump, que no iba a poder integrar por motivos constitucionales el Consejo de la Paz, ese cuestionado organismo para el post-Gaza que rivalizará con la ONU -hasta ahora, integrado por la Argentina y otros países aliados, algunos poco democráticos-, la premier italiana, Giorgia Meloni, finalmente anunció este sábado que Italia sí va a participar, pero como miembro observador.

“Fuimos invitados como país observador y para nosotros es una buena solución con respecto al problema que claramente tenemos de compatibilidad constitucional”, dijo Meloni desde Adis Abeba, Etiopía, adonde viajó para participar de la cumbre anual de la Unión Africana, en lugar de asistir al foro de Múnich.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se dirige a la Cumbre anual de la Unión Africana en el Centro Internacional de Convenciones de Addis Abeba, Etiopía, el 14 de febrero Amanuel Sileshi� - AP�

“Siempre dije que con todo el trabajo que Italia ha hecho y debe hacer en Medio Oriente para estabilizar una situación muy compleja y frágil, una presencia italiana y también europea es necesaria”, explicó. “Por lo tanto, pienso que vamos a responder positivamente a esta invitación a participar como país observador, ya veremos en qué nivel, porque la invitación llegó ayer [por el viernes]”, precisó, en diálogo con periodistas.

Reunión en Washington

El jueves próximo tendrá lugar en Washington la primera reunión formal del llamado “Board of Peace”, en la que se espera que Trump anuncie un plan multimillonario de reconstrucción para Gaza, mientras varios países tienen la intención de contribuir con varios miles de soldados a la fuerza de estabilización que se espera desplegar en la Franja.

Según la agencia Reuters, se espera que a la reunión asistan delegaciones de al menos 20 países, incluidos numerosos jefes de Estado. El diario New York Times, sumó que hasta la fecha, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos han prometido más de mil millones de dólares cada uno para el Consejo de a Paz. Los Emiratos han sido uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria a Gaza desde el inicio de la guerra, que estalló tras el ataque liderado por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni (2da der.), reacciona junto a (de izq. a der.) el presidente lituano, Gitanas Nauseda; el canciller alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro sueco, Ulf Kristersson; el primer ministro irlandés, Micheal Martin; el primer ministro belga, Bart De Wever; el primer ministro polaco, Donald Tusk; y el primer ministro luxemburgués, Luc Frieden, en el marco del retiro informal de líderes de la UE en el castillo de Alden Biesen, en Rijkhoven, el 12 de febrero de 2026 LUDOVIC MARIN� - AFP�

“Imagino que otros países europeos también estarán presentes” en la reunión del jueves próximo, comentó Meloni, que subrayó que veía “un interés especial” en “los países mediterráneos de la costa oriental”. “Así que creo que no seremos los únicos participantes, pero también estamos hablando de esto ahora mismo para entender entre los diversos líderes, entre los más interesados, cómo participar”, añadió.

De la Unión Europea (UE) sólo dijeron que sí al Consejo de la Paz Hungría y Bulgaria. Desde Adis Abeba, Meloni también se distanció del canciller alemán, Friedrich Merz, que en Múnich tuvo un discurso muy fuerte, ya que habló de “fracturas entre la UE y Estados Unidos”. Ante una pregunta al respecto, aclaró que no compartía sus críticas al mundo MAGA (“Make America Great Again”) de Trump.

Reacciones

El anuncio de que Italia participará del Consejo de la Paz como país “observador” causó reacciones airadas en la oposición de centroizquierda, que reclamó que Meloni y su canciller, Antonio Tajani, vayan a dar explicaciones al Parlamento.

Nicola Zingaretti, jefe de la bancada del Partido Democrático en el Parlamento Europeo, al margen de recordar que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas, dejó en claro días atrás que la UE estaba en contra del Consejo de la Paz, acusó a Meloni de “eludir el requisito constitucional de igualdad de dignidad en los organismos internacionales” con su anuncio de ingresar como país observador, “distanciándose así una vez más de Europa, nuestro hogar y piedra angular del derecho internacional”.

Presidentes posan con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (centro), sosteniendo un acta fundacional firmada en la reunión del "Consejo de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 22 de enero de 2026 FABRICE COFFRINI - AFP

“Esto confirma una vez más que el principal problema no es la UE, sino muchos gobiernos europeos de derecha que, a pesar de sus palabras, no la quieren”, disparó. “El servilismo no lleva muy lejos. No hay paz en Gaza, y nunca la habrá, ni paz ni seguridad en la zona”, añadió.

“Con el gobierno de derecha en el poder, nos hemos convertido en un país con soberanía limitada, incapaz de ejercer una iniciativa europea independiente sin el consentimiento de Trump. El Consejo de la Paz promovido por Trump no es un organismo multilateral, sino una operación político-inmobiliaria disfrazada de diplomacia”, le hizo eco Angelo Bonelli, diputado de Alianza Verdes Izquierda, que destacó que “por estatuto, está en manos de Trump, construido en torno a su poder”.

“Es una sala de control privada que entrelaza intereses geopolíticos y económicos al margen de foros legítimos como la ONU y la UE, y es inaceptable que Meloni apoye esta operación contra el pueblo palestino. Invocar la compatibilidad constitucional para justificar su presencia como observadora no cambia la esencia: es, en cualquier caso, una señal de alineamiento. Esto no es autonomía estratégica; es servilismo”, concluyó.