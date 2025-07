Es madre de cuatro hijos, se sentía cansada y nunca imaginó el diagnóstico que le daría el médico

La vida de Savannah Caldwell se centraba en disfrutar actividades cotidianas. Estaba recién casada y vivía en una pequeña casa de campo con su esposo Nick, donde criaba a cuatro hijos pequeños. Su rutina era simple: a los 25 años tenía pocas razones para sospechar que le sucediera algo grave. Sin embargo, todo cambió de un día para el otro.

Comenzó a sentirse agotada pero asumió que era parte de la vida de una madre ocupada. Con cuatro hijos, los días largos no eran nada nuevo. Sin embargo, el cansancio no desaparecía, ni tampoco la extraña y creciente sensación de que algo andaba mal.

Pronto, los síntomas comenzaron a acumularse: desde dolores inexplicables hasta una fatiga abrumadora, su cuerpo intentaba enviar un mensaje. “La fatiga era un síntoma principal. Tengo 25 años. No debería sentirme tan cansada todo el tiempo. Y un dolor extremo en mis huesos. No había razón”, aseguró al sitio Amomama.

Savannah fue diagnosticada con un tipo agresivo de cáncer de mama (Foto: Savannah’s Breast Cancer Battle)

Finalmente, Caldwell buscó atención médica y durante un examen le descubrieron un bulto en el pecho. Ese hallazgo fue suficiente para que sus médicos ordenaran una biopsia y, tras unos días, los resultados trajeron una noticia que le cambiaría la vida.

Le diagnosticaron carcinoma ductal invasivo triple positivo en etapa cuatro, una forma agresiva de cáncer de mama. Para cuando los médicos lo identificaron, la enfermedad ya se había propagado. “Estaba en completo shock. Recuerdo que miraba el suelo, sin saber qué pensar, sin saber qué vendría después”, reconoció.

La lucha de Savannah inspiró a muchos en las redes sociales (Foto: Savannah’s Breast Cancer Battle)

Su cáncer hizo metástasis en sus costillas, columna vertebral, pulmones y cráneo. Era un nivel de progresión que nadie esperaba y era médicamente extraño para alguien de su edad. El carcinoma ductal invasivo es una forma de cáncer de mama de rápido crecimiento que generalmente afecta a mujeres mayores de 55 años.

Apenas unos días después de recibir su diagnóstico, Caldwell comenzó la quimioterapia y empezó a mostrar su evolución en redes sociales. “Acabo de tener mi primera ronda de quimioterapia. Salió muy bien”, mostró en una de las publicaciones de su TikTok. A pesar de todo lo que estaba pasando, buscó dar un mensaje esperanzador.

Caldwell dejó claro que su optimismo no se trataba de ignorar la verdad de su condición. “Ser tan positivo no se trata de vivir en negación. Se trata de ser resiliente”, aseveró. “El cáncer no discrimina a nadie, y soy la prueba viviente de ello. Y quiero mostrarlo a todo el mundo”, agregó.

Sus actualizaciones en TikTok buscan mostrar positividad (Captura: @@savishay14)

Desde entonces, Caldwell comparte actualizaciones regulares en redes sociales, no solo de sus tratamientos, sino también de la montaña rusa emocional que trae aparejado este proceso. Sus videos ofrecen una visión novedosa de lo que significa enfrentar una enfermedad potencialmente mortal a una edad tan temprana, todo mientras cría a sus hijos.

A lo largo de su viaje, Caldwell se mantiene en pie y contenta por una cosa: su familia. Su esposo Nick y sus cuatro hijos pequeños son su motor, especialmente durante los momentos más difíciles. “Por la noche, especialmente cuando estoy con mis hijos, esto es tan difícil”, admitió entre lágrimas. “Pero cada vez que nos acurrucamos por la noche y miro a mis hijos, solo espero poder verlos crecer”, aseguró.

La mujer dejó en claro que está eligiendo cómo responder a su enfermedad. “Las cosas pueden cambiar de un minuto a otro, pero en su mayor parte, soy optimista. Creo que mi voluntad de luchar me ayudará a superarlo”, concluyó.