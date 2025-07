Los grandes beneficios para la salud cardiovascular de comer manzanas todos los días

La manzana es una de las frutas más consumidas a nivel mundial y su popularidad no solo se debe a su sabor, versatilidad y facilidad de conservación, sino también a sus propiedades nutricionales.

Diversos estudios científicos demostraron que incorporar una manzana fresca al día puede contribuir al control de la presión arterial, reducir el colesterol LDL y mejorar distintos aspectos del sistema cardiovascular. Esto se debe a la presencia de compuestos bioactivos como flavonoides, potasio y fibra soluble, que actúan directamente sobre la salud circulatoria.

Las manzanas favorecen la salud intestinal (Foto ilustrativa: PEXELS)

Propiedades cardiovasculares: el aporte de flavonoides, potasio y fibra

Uno de los elementos más destacados de la manzana es la quercetina, un flavonoide con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Según investigaciones recientes, este compuesto podría mejorar la elasticidad de los vasos sanguíneos y reducir la inflamación crónica, dos factores que inciden en la aparición de hipertensión arterial y otras enfermedades cardíacas.

El potasio, presente en cantidades moderadas en esta fruta, colabora en la regulación del equilibrio de sodio en el cuerpo, favorece la relajación de las paredes arteriales y ayuda a mantener una presión arterial adecuada. Diversos estudios vincularon dietas ricas en potasio con una menor incidencia de hipertensión y accidentes cerebrovasculares.

Por otro lado, la fibra soluble, especialmente la pectina, actúa sobre el metabolismo lipídico al reducir los niveles de colesterol LDL (conocido como colesterol “malo”). Esta fibra forma una sustancia gelatinosa en el intestino que atrapa el colesterol y limita su absorción, lo que beneficia al sistema circulatorio.

Una manzana mediana aporta fibra, antioxidantes, vitamina C, agua y pocas calorías (Foto de carácter ilustrativo: Pixabay)

Valor nutricional y consumo recomendado

Una manzana mediana (aproximadamente 150 gramos), consumida con cáscara y bien lavada, proporciona alrededor de 4 gramos de fibra, antioxidantes, vitamina C, más de un 80 % de agua y cerca de 80 a 100 calorías.

No contiene grasas ni colesterol, y su bajo índice glucémico la convierte en un alimento apto para personas con diabetes o que buscan controlar su peso corporal.

Organismos como la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos recomiendan el consumo de entre una y dos porciones de fruta fresca al día. En este contexto, la manzana es una opción práctica y completa, fácil de incorporar en desayunos, colaciones o postres.

Presión arterial: un problema silencioso

La presión arterial se considera normal cuando se encuentra en torno a los 120/80 mmHg, según la Organización Mundial de la Salud. Cifras superiores a 130/80 mmHg pueden indicar el inicio de una hipertensión, una afección que muchas veces no presenta síntomas visibles, pero que con el tiempo puede derivar en enfermedades cardiovasculares graves.

Las manzanas contribuyen a una reducción en los niveles de presión arterial (Fuente: Pexels)

La alimentación es una de las herramientas más eficaces para la prevención y el control de esta condición. Programas alimentarios como el plan DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) promueven una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales y baja en sodio. Dentro de este marco, la manzana ocupa un lugar destacado como fruta recomendada por su composición nutricional favorable.

Beneficios adicionales: digestión, sistema inmunológico y metabolismo

Más allá de su efecto sobre la presión arterial, el consumo regular de manzanas también aporta beneficios para otros sistemas del organismo. Su fibra favorece la función intestinal y previene el estreñimiento, al mismo tiempo que genera sensación de saciedad, lo que puede ser útil para el control del apetito y la reducción de antojos.

Estudios publicados en revistas como Journal of Food Science y Critical Reviews in Food Science and Nutrition indican que esta fruta contiene compuestos que pueden mejorar la salud del sistema inmunológico, la función respiratoria y el perfil lipídico.

También se asoció su consumo frecuente con una mejor salud ósea y una menor necesidad de medicación en adultos mayores, según investigaciones desarrolladas por el Centro Médico de Asuntos de Veteranos en White River, Estados Unidos.

La manzana es compatible con dietas para tratar o prevenir la hipertensión (Foto de carácter ilustrativo: Pixabay)

Variedades más comunes y sus características

En el mercado es posible encontrar diferentes tipos de manzanas, que aunque comparten beneficios esenciales, se diferencian en sabor, textura y concentración de ciertos compuestos:

Granny Smith (verde) : sabor ácido, alto contenido de fibra, útil para el control glucémico.

: sabor ácido, alto contenido de fibra, útil para el control glucémico. Fuji : muy dulce, jugosa, firme y de alto contenido calórico.

: muy dulce, jugosa, firme y de alto contenido calórico. Pink Lady : combinación de acidez y dulzura, buena para consumir fresca.

: combinación de acidez y dulzura, buena para consumir fresca. Golden : de sabor suave, amarilla, fácil de digerir.

: de sabor suave, amarilla, fácil de digerir. Royal Gala: dulce, aromática, con pulpa blanda.

Algunas investigaciones sugieren que consumir manzanas con piel es más beneficioso, ya que gran parte de los antioxidantes y fibras se encuentran concentrados en esa parte de la fruta.

Cabe aclarar que aunque sus efectos son positivos, la manzana no reemplaza tratamientos médicos ni controles regulares, sino que actúa como un complemento natural en el cuidado de la salud cardiovascular.

Por Elim Johana Alonso Dorado