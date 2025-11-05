Escándalo en Uruguay: un funcionario admitió que usaba un despacho público para tener sexo

Un escándalo sacudió a Uruguay cuando se hicieron públicas fotos de agosto de 2023 de una mujer desnuda en el despacho del vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE).

En ese entonces, durante el gobierno pasado, el cargo era ocupado por Marcelo Sosa. Su secretario y un hombre de su confianza, Leonardo Hofemblatt, se atribuyó la responsabilidad y presentó una carta de disculpas a las autoridades de la administración.

El documento, fechado el 3 de noviembre de 2025, y al que accedió el diairo El País de Uruguay, surge en el mismo momento en que ASSE se dispone a iniciar una investigación interna o incluso una denuncia penal ante la Justicia por el uso indebido del despacho de un exfuncionario para mantener relaciones sexuales.

El exvicepresidente de ASSE, Sosa, señaló, en declaraciones a El País, que la situación le genera “indignación” y que se siente “traicionado”.

“Es un funcionario que traicionó mi confianza. Se metió en mi oficina a hacer eso un 24 de agosto de noche. Me estoy comiendo un garrón. Yo tengo familia, no tengo por qué pasar por esto. Es mayor de edad, ahora que se haga cargo. Que ASSE investigue todo lo que tenga que investigar", declaró.

La oficina pertenecía a Marcelo Sosa Captura Presidencia Uruguay

“Reconozco el exceso”

En la nota dirigida al Directorio y Gerencia General de ASSE, Hofemblatt ofreció sus “más sinceras disculpas” por los hechos que “han trascendido públicamente”.

El funcionario, además, explicó que el episodio se enmarcó en una “relación formal anterior” y que fue “un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado”.

A pesar de intentar contextualizarlo como un asunto privado, Hofemblatt reconoce el error institucional. “Aunque no justifique, fue un hecho suscitado en la intimidad de una pareja, consensuado. Reconozco el exceso del mismo“, continuó.

El escrito incluyó, también, una disculpa explícita a Sosa, a quien agradece la confianza brindada: “Especialmente pido disculpas al entonces vicepresidente, el cual me brindó la confianza para trabajar en su oficina y no supe cuidarla“.

La carta de Hofemblatt El País (Uruguay)

Además, Hofemblatt deslindó de responsabilidad al resto del personal. “Asimismo, disculparme con el resto del personal de la Oficina donde me desempeñaba, quienes tampoco tenían conocimiento de estos hechos", señaló.

El documento concluyó con la firma del funcionario, reiterando su arrepentimiento: “Nuevamente, quiero ofrecer mis disculpas y mi más profundo arrepentimiento por los hechos que hoy me involucran."

La difusión de esta carta y las declaraciones de Sosa se dan en el contexto de que la dirección actual de ASSE está evaluando la posibilidad de tomar acciones formales contra el involucrado.

Con la asunción de culpa de Hofemblatt y la indignación del exfuncionario, el foco se centra ahora en la decisión que tomará la institución respecto a la sanción o denuncia correspondiente, buscando esclarecer la cadena de responsabilidades en el caso.