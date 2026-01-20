España despliega maquinaria pesada para extraer los cuerpos restantes del tren accidentado

ADAMUZ, España.– El choque frontal entre dos trenes de pasajeros ocurrido el domingo por la noche en el sur de España, el accidente más grave en la historia de la alta velocidad del país, dejó escenas de devastación y decenas de víctimas. Pero entre los relatos que emergen del desastre, uno conmueve de manera particular: una niña de seis años fue encontrada caminando sola por las vías, descalza y desorientada, poco después del impacto.

Un agente de la Guardia Civil la halló tras haber escapado por una ventana rota de uno de los vagones, según informó el diario La Vanguardia. En el accidente murieron sus padres, su hermano y un primo, que viajaban con ella en los coches delanteros del tren Alvia, los más afectados por la colisión.

Conmoción en España: al menos 39 muertos tras un choque de trenes

La familia había viajado a Madrid para ver el musical El Rey León como regalo por la festividad de Reyes y también había visitado el estadio Santiago Bernabéu. Regresaban a su casa en Aljaraque, en la costa atlántica de Huelva, cuando se produjo el choque. La menor sufrió apenas una herida leve en la cabeza y recibió puntos de sutura en un hospital de Córdoba, donde fue atendida durante la noche por un agente de la Guardia Civil antes de reencontrarse con su abuela.

“La supervivencia de la niña es un milagro”, afirmó el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano. En Punta Umbría, localidad vinculada a la familia Zamorano Álvarez, el ayuntamiento decretó tres días de luto. “El pueblo está destrozado, pero encontramos algo de consuelo en saber que ella está fuera de peligro”, señaló el alcalde José Carlos Hernández tras un minuto de silencio por las víctimas.

El gobierno de España ha declarado tres días de luto nacional y los servicios ferroviarios de alta velocidad entre Madrid y ciudades de Andalucía están suspendidos Manu Fernandez� - AP�

Otras familias siguen aguardando noticias. Una mujer embarazada de cinco meses permanece en cuidados intensivos, sedada y con respiración asistida, mientras los médicos monitorean de forma constante al feto, que mantiene el latido. En total, 39 personas continúan hospitalizadas, entre ellas cuatro niños, algunos en unidades de cuidados críticos.

Tareas de rastrillaje

Mientras el impacto humano del accidente sigue sacudiendo a España, los servicios de emergencia intensificaron este martes los rastrillajes entre los vagones destrozados del siniestro. Con dos grúas de gran porte capaces de levantar hasta 400 toneladas, los rescatistas hallaron un nuevo cuerpo en el tren Alvia, lo que elevó a 42 el número de muertos, según confirmaron fuentes de la Junta de Andalucía, mientras continúa la búsqueda para dar con todas las personas denunciadas como desaparecidas.

Los tres cadáveres localizados previamente en el interior de los convoyes ya fueron recuperados mediante el uso de maquinaria pesada, informó el Ministerio del Interior. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba detalló que ya se realizaron 38 autopsias correspondientes a los cuerpos que pudieron ser trasladados en las primeras horas tras el siniestro. Sin embargo, solo diez víctimas fueron plenamente identificadas hasta el momento a través de huellas dactilares.

El diario La Vanguardia informó que un agente de la Guardia Civil encontró a la niña descalza en las vías después de que escapara por una ventana rota CRISTINA QUICLER� - AFP�

El número de denuncias por desaparición se mantiene en 43, según el Centro Integrado de Datos creado para gestionar la emergencia. Las presentaciones fueron realizadas en las comandancias de la Guardia Civil de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva, provincias de origen de la mayoría de los pasajeros.

El accidente —el primero mortal en la extensa red ferroviaria de alta velocidad española— ocurrió en una zona rural de olivares y colinas, de muy difícil acceso, cuando un tren de la compañía privada Iryo que viajaba desde Málaga hacia Madrid descarriló e impactó contra un Alvia de Renfe con destino a Huelva. El lugar solo puede alcanzarse por una pista estrecha de tierra, lo que ha dificultado el despliegue de maquinaria pesada y ralentizado tanto las tareas de rescate como el avance de la investigación.

En el sitio trabajan equipos de emergencias de distintos organismos públicos, personal ferroviario, la Unidad Militar de Emergencias (UME) y compañías privadas especializadas en el movimiento de grandes estructuras. Dos enormes grúas —una con capacidad para 300 toneladas y otra para 400— comenzaron a operar durante la madrugada del martes. Al levantar el vagón número ocho del tren Iryo, el único que había quedado volcado sobre las vías, los rescatistas detectaron el cuerpo de una persona, lo que obligó a detener de inmediato las maniobras para priorizar su recuperación.

Agentes de la Guardia Civil recogen evidencias junto a los restos de los vagones de tren involucrados en una colisión en Adamuz, sur de España, el martes 20 de enero de 2026 Manu Fernandez� - AP�

Las labores se concentran ahora especialmente en el vagón número seis del tren Iryo, el primero en salirse de las vías y considerado clave para esclarecer las causas del siniestro. Por orden de la Guardia Civil, ese coche permanece inmovilizado para permitir la toma de fotografías, la recolección de muestras y la inspección ocular por parte de los especialistas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios anunció que solicitará el traslado del material rodante a Madrid para someterlo a pruebas de laboratorio y extraer los datos de los registradores de viaje, las conocidas “cajas negras”.

El gobierno español decretó tres días de duelo nacional y suspendió los servicios de alta velocidad entre Madrid y las ciudades de Andalucía. Renfe prevé reanudar parcialmente la circulación a partir del 2 de febrero, una vez retirados los vagones y reconstruido el tramo de vías dañado, que incluye carriles, traviesas, balasto, catenaria y sistemas de fibra óptica.

Agencias AP y Reuters y diario El País