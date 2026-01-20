El canciller ruso afirma que la OTAN enfrenta una profunda crisis por Groenlandia

MOSCÚ.- La intención del presidente norteamericano Donald Trump de apoderarse de Groenlandia refleja una “crisis profunda” dentro de la OTAN y plantea interrogantes sobre la preservación de la alianza como bloque político-militar unido, declaró este martes el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

“Era difícil imaginar antes que algo así pudiera suceder”, afirmó el canciller en la conferencia de prensa anual sobre las prioridades de la política exterior de Moscú. Según dijo, el escenario actual podría derivar en una situación en la que “un miembro de la OTAN ataque a otro miembro de la OTAN”.

Lavrov sostuvo que las acciones de Trump trastocan el concepto occidental del “orden global basado en reglas”, una noción que Rusia ha criticado durante años, incluso después de que Moscú enviara tropas a Ucrania hace casi cuatro años.

El canciller ruso Serguei Lavrov en su conferencia de prensa anual de fin de año en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia TATYANA MAKEYEVA� - AFP�

“Ahora no es el Occidente colectivo quien escribe las reglas, sino solo uno de sus representantes”, ironizó. “Es un gran trastorno para Europa y lo estamos observando. El concepto euroatlántico de garantizar la seguridad y la cooperación quedó desacreditado”.

Al referirse específicamente a Groenlandia, Lavrov afirmó que el control de Dinamarca sobre la isla constituye un vestigio del pasado colonial europeo. “En principio, Groenlandia no es una parte natural de Dinamarca”, sostuvo.

Según Lavrov, ni Moscú ni Pekín “tienen planes de tomar el control de Groenlandia”, aunque están interesados en “establecer una cooperación libre y abierta en el Ártico”.

El canciller negó de manera rotunda las afirmaciones de Trump sobre presuntas ambiciones de Rusia y China en el Ártico, utilizadas por el mandatario estadounidense para justificar la necesidad de que Washington tome el control de la isla. “No tenemos relación con eso”, dijo. “Ciertamente estamos observando esta seria situación geopolítica y sacaremos nuestras conclusiones cuando se resuelva”.

Consejo de la Paz

En otro tramo de su intervención, Lavrov ofreció una aprobación cautelosa a la iniciativa impulsada por Trump para crear un Consejo de la Paz. El proyecto, inicialmente concebido como un mecanismo para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas en Gaza, está tomando forma con ambiciones más amplias, que podrían convertirlo en un foro para abordar crisis globales, potencialmente rivalizando con las Naciones Unidas.

Imagen falsa de Trump poniendo una bandera de EE.UU. en Groenlandia, publicada por el presidente en sus redes

El Kremlin señaló que está analizando la invitación de Trump para sumarse al Consejo y que espera recibir más detalles desde Washington. “Esta iniciativa refleja la comprensión de Estados Unidos de que, incluso con la filosofía de política exterior que tiene, considera necesario tratar de convencer a un grupo de naciones para que cooperen con ellos”, afirmó Lavrov.

El canciller ruso también elogió las iniciativas de Trump para negociar el fin de los combates en Ucrania, al describir a Estados Unidos como el único país occidental que ha “expresado comprensión de la necesidad de tener en cuenta los intereses rusos y ofrecido soluciones considerando las causas fundamentales de la crisis”.

Al mismo tiempo, criticó duramente a los aliados europeos de Kiev por intentar modificar las propuestas de Estados Unidos mientras el ejército ucraniano enfrenta un implacable ataque ruso. Según Lavrov, la propuesta inicial de Trump —aceptada por el presidente Vladimir Putin durante su cumbre en Alaska— incluía garantías para los rusoparlantes en Ucrania y para la Iglesia Ortodoxa Ucraniana afiliada a Moscú, pero esos puntos habrían sido eliminados en la última versión impulsada por Kiev y sus socios europeos.

Un tanque ucraniano en una localidad no revelada cerca de Chasiv Yar, en la disputada región de Donetsk HANDOUT� - 24th Mechanized Brigade of Ukrai�

Moscú, advirtió, no aceptará esos cambios. “No permitiremos el lujo de dejar que el régimen de Kiev tome un descanso y se rearme una vez más”, afirmó.

Lavrov agregó que, si bien Rusia no descarta contactos con líderes europeos, “lo más probable es que no podamos acordar nada con ellos, ya que se han sumido demasiado en el odio hacia Rusia”.

Otros focos de tensión y control nuclear

El ministro ruso también criticó a Estados Unidos por la captura del líder venezolano Nicolás Maduro para llevarlo a juicio por cargos de narcotráfico, una acción que calificó como una “cruda intervención militar”. Además, señaló que Moscú sigue esperando que Washington cumpla su promesa de liberar a dos tripulantes rusos de un petrolero con bandera rusa incautado a comienzos de este mes, y cuestionó las amenazas estadounidenses contra Cuba y otros países de América Latina.

Imagen falsa de Trump con líderes europeos y un mapa con Canadá, Groenlandia y Venezuela bajo bandera de EE.UU., publicada por el presidente norteamericano en sus redes

Lavrov destacó además la negativa de Washington a aceptar la propuesta del presidente Putin de extender por un año los límites sobre armas nucleares establecidos por el tratado New START, cuyo vencimiento está previsto para el próximo mes.

No obstante, aseguró que Rusia mantiene abierta la puerta al diálogo. “Rusia está lista para continuar el diálogo con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo por los intereses nacionales”, afirmó. Recordó que durante las conversaciones bilaterales celebradas en Riad en febrero, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, subrayó la necesidad de cooperar allí donde existan intereses comunes y evitar que las diferencias deriven en una confrontación abierta.

Concluyó: “Respondí que comparto plenamente esta filosofía y esta lógica”.

Agencias ANSA y AP