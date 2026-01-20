Israel demuele la sede de la Unrwa en Jerusalén Este y la ONU denuncia una violación del derecho internacional

JERUSALÉN.– Israel comenzó este martes la demolición de la sede de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (Unrwa) en Jerusalén Este, en lo que la organización calificó de “ataque sin precedentes”.

Israel acusó en repetidas ocasiones a la Unrwa de ser una guarida de milicianos de Hamas, y afirma que algunos de sus empleados participaron en el ataque sorpresa del grupo terrorista palestino del 7 de octubre de 2023.

Varias investigaciones, incluida una liderada por la exministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, encontraron algunos “problemas relacionados con la neutralidad” en la Unrwa, pero subrayaron que Israel no proporcionó pruebas concluyentes de vínculos con Hamas.

La bandera de Israel flamea sobre los escombros del edificio de la ONU demolido en Jerusalén Oriental ILIA YEFIMOVICH� - AFP�

“Unrwa-Hamas había cesado ya sus operaciones en ese lugar y no tenía más personal de la ONU ni llevaba a cabo actividades de Naciones Unidas allí. El recinto no goza de ningún tipo de inmunidad, y la confiscación del mismo por las autoridades israelíes se llevó a cabo de acuerdo con la legislación israelí y la legislación internacional”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

“Una violación grave”

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos definió la demolición como un “ataque sin precedentes”, según Roland Friedrich, director de la Unrwa en Cisjordania y Jerusalén Este.

La demolición “es una violación grave del derecho internacional y de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas”, fustigó.

“Al igual que todos los Estados miembros de la ONU, Israel debe proteger y respetar la inviolabilidad de los edificios de la ONU”, apuntó por su lado Jonathan Fowler, vocero de la agencia.

Gente parada sobre una verja, observan las maquinarias israelíes mientras demuelen el edificio de la ONU ILIA YEFIMOVICH� - AFP�

Según su testimonio, fuerzas israelíes “asaltaron” el recinto pasadas las 7 (hora local) y expulsaron a los guardias de seguridad del lugar, antes de que los bulldozers entraran y comenzaran a demoler edificios.

“Esto debería ser una llamada de atención”, añadió Fowler.

“Lo que le sucede hoy a la Unrwa puede ocurrir mañana a cualquier otra organización internacional o misión diplomática en todo el mundo”, estimó.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sostuvo que el lugar es “inviolable e inmune”, dijo a la prensa el vocero Farhan Haq.

Por su parte, la Autoridad Palestina condenó la acción israelí y advirtió sobre “una escalada deliberada (...) en el marco de un ataque sistemático” contra la Unrwa y “un intento de socavar el sistema internacional de protección de los refugiados palestinos”.

Los bulldozers israelíes demuelen el edificio de la ONU Mahmoud Illean� - AP�

Jordania también denunció una “flagrante violación del derecho internacional” y Arabia Saudita expresó su “apoyo a la Unrwa en su misión humanitaria” a favor de los palestinos.

El jefe de la agencia, Philippe Lazzarini, también criticó en X un nuevo intento de las “autoridades israelíes de borrar la identidad de los refugiados palestinos”.

Este status de refugiado se transmite de generación en generación y va ligado al derecho al retorno, que Israel no reconoce y supone uno de los puntos más sensibles del conflicto con los palestinos.

El gobierno de Donald Trump interrumpió la financiación estadounidense al grupo en 2018. El parlamento israelí, la Knesset, aprobó el año pasado una legislación que prohíbe sus operaciones en Israel, que incluye el territorio ocupado de Jerusalén Oriental, donde la organización tenía su sede.

La prohibición formaba parte de esfuerzos más amplios para vetar a grupos de ayuda que operan en Gaza y la ocupada Cisjordania. Israel aprobó leyes que requieren que las ONG no contraten personal involucrado en actividades que “deslegitimen a Israel” o apoyen boicots, exigiendo que registren las listas de nombres de todos sus colaboradores como condición para poder trabajar. Israel informó a decenas de grupos que sus licencias expirarían a finales de 2025.

“Día histórico”

El ministro de Seguridad israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, visita el sitio de la demolición en lo que calificó como "un día histórico" ILIA YEFIMOVICH� - AFP�

El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, había hecho una breve visita al lugar.

“Este es un día histórico, un día de celebración y un día muy importante para el gobierno de Jerusalén”, afirmó Ben Gvir, citado en un comunicado.

“Durante años, estos partidarios del terrorismo estuvieron aquí, y hoy están siendo desalojados de aquí junto con todo lo que construyeron en este lugar. Esto es lo que les sucederá a todos los partidarios del terrorismo”, añadió el ministro.

El complejo en el este de Jerusalén, la parte de mayoría árabe anexionada por Israel, no tenía personal de la Unrwa desde enero de 2025, cuando entró en vigor una ley que prohibía sus operaciones tras una batalla de meses sobre su trabajo en la Franja de Gaza.

La prohibición se aplica a Jerusalén Este, pero la agencia aún opera en Cisjordania ocupada y Gaza.

Creada en 1949, la Unrwa gestiona centros de salud y escuelas destinados a los refugiados palestinos en los Territorios Palestinos, Líbano, Siria y Jordania.

