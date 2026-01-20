España: Merakio, el influencer argentino que viajaba en el tren que chocó, relató los primeros minutos del horror

El domingo por la madrugada en la localidad española de Adamuz, Andalucía, el descarrilamiento de un tren produjo la muerte de al menos 40 personas. Y en una de las dos formaciones que protagonizaron el accidente iba un argentino. Se trata del influencer Lucas Merayo, popularmente conocido como “Merakio” quien, en un intercambio con LN+, revivió los minutos previos al horror.

Lucas "Merakio" Merayo, youtuber testigo del choque de trenes

“Es muy surrealista todo”, manifestó Merakio. “Es como una sensación de volver a nacer: es terrible haber estado y que no me haya quedado ni un rasguño”, agregó.

“Yo iba justo en el vagón número cinco, es decir, justo en el medio”, relató el influencer, quien aclaró que la asignación de lugares en este tipo de trenes “es completamente aleatoria”. “Cuestión que, a mitad del viaje, empieza a vibrar la vía, el vagón se empieza a mover entero y la gente entra en pánico“, revivió.

El influencer en su intercambio con LN+

En su testimonio, el argentino radicado en España trazó un paralelismo local. “El tren se empezó a mover como se mueve la línea A del subte porteño. Para todos lados, pero a 200 km/h”, graficó.

“En ese momento las valijas empiezan a volar por todas partes, el tren se cruza de vías y empieza a ir a contramano”, agregó.

Cómo fue el impacto

Al momento de reconstruir el momento exacto del accidente, Merakio expuso: “Nosotros pensábamos que solo nos habíamos descarrilado, hasta que llegaron los tripulantes y nos contaron del choque”.

Los restos de uno de los vagones de tren tras el choque en Adamuz, España, el 20 de enero del 2026. (AP foto/Manu Fernandez) Manu Fernandez - AP

“La gente de atrás se fue toda para adelante. Otros rompieron los cristales para llegar hasta las vías y pedían agua”, reveló el influencer. En palabras del argentino, “con el transcurso de los minutos se empezaron a escuchar gritos y olor a quemado”.

A partir de su experiencia como pasajero, Merakio sostuvo que “el gran problema acá fue el estado de las vías, porque las unidades están bárbaras”. Además, se refirió al rápido accionar de la Guardia Civil: “En menos de media hora ya estaban ahí”.

Por último, el influencer cerró su relato con una imagen escalofriante. “El primer vagón del tren en el que iba yo, que recibe el impacto del otro tren, quedó como una bolita de metal que rodó cuatro metros barranco abajo”, concluyó Merakio.