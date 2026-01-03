Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a Nicolás Maduro, en vivo: noticias y último minuto
La salida del líder bolivariano se dio tras un ataque de las fuerzas militares estadounidenses; el chavismo pidió a la gente que saliera a las calles
Milei celebró la operación militar
El Presidente compartió la noticia sobre la captura del líder chavista en Venezuela y la acompañó con una frase que lo caracteriza. “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”, escribió en su mensaje.
Delcy Rodríguez pide una prueba de vida
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una “fe de vida” de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.
“Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores”, declaró en un audio transmitido por televisión.
La caída de Maduro
Estados Unidos lanzó un “ataque a gran escala” contra Venezuela en la madrugada del sábado y el presidente del país, Nicolás Maduro, fue capturado y sacado del país tras meses de creciente presión por parte de Washington, en una operación nocturna anunciada horas después por Donald Trump en redes sociales.
Se escucharon múltiples explosiones, así como aviones volando a baja altura sobre la capital, Caracas, mientras el gobierno de Maduro acusaba a Estados Unidos de atacar instalaciones civiles y militares. El ejecutivo venezolano calificó el operativo de “ataque imperialista” e instó a los ciudadanos a salir a la calle.
