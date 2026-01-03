Venezuela: las impactantes imágenes de las explosiones en Caracas durante la ofensiva militar de Estados Unidos

Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela después de que se llevó a cabo un ataque a gran escala en Caracas sobre objetivos militares, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cerca de las dos de la madrugada (hora local) en Venezuela, comenzaron a viralizarse imágenes en redes sociales de distintas explosiones sobre la capital venezolana.

Tensión: se escucharon presuntas explosiones y aviones volando en Caracas (Redes sociales)

Se veían grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecían producirse en el sur y el este de la ciudad.

Las explosiones en las cercanías a un aeropuerto militar

También, algunas imágenes mostraron ciudadanos de Caracas corriendo por las calles venezolanas con desesperación.

Personas que comenzaron a correr por las calles de Venezuela (AP)

En un primer momento, se reportaron explosiones en distintos puntos y aviones que sobrevolaban la capital.

Un equipo de CNN reportó que el primer ataque se registró a la 01.50 de la madrugada del sábado, e informó que algunas zonas de la ciudad estaban sin electricidad.

Luego, a las 02.38 una nueva explosión se sintió en la capital, al tiempo que seguía el sobrevuelo de aeronaves.

Los helicópteros sobrevolando Caracas

El momento del supuesto ataque en Caracas

Antes de que la Casa Blanca anunciara la captura de Nicolás Maduro, el régimen chavista había declarado el estado de emergencia en todo el país y acusó a Estados Unidos de llevar adelante una “gravísima agresión”.

“Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, aseguró el régimen en un comunicado.

Reportan que el Mausoleo del dictador Hugo Chávez fue dañado

Poco después Donald Trump confirmó que Nicolás Maduro y su esposa fueron capturados y sacados de Venezuela.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se darán más detalles próximamente. Hoy a las 11 (hora local) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención!“, expresó el mandatario.

En una entrevista con The New York Times a los pocos minutos de anunciar la salida del presidente venezolano de su país, Trump celebró el éxito de la misión para capturar a Maduro. “Fue un buen plan y de muchas tropas y grandes personas. Fue una operación brillante”, recalcó.