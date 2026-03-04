La OTAN derriba un misil de Irán que se dirigía a Turquía y sube la tensión

DUBAI.– El quinto día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán expandió aún más las fronteras del conflicto cuando el Ministerio de Defensa de Turquía afirmó el miércoles que las defensas de la OTAN interceptaron un misil balístico lanzado desde Irán antes de que entrara en el espacio aéreo turco. El ataque es el primero directo contra un miembro de la alianza de defensa en lo que va del conflicto, planteando dudas sobre el posible involucramiento de la OTAN.

La Alianza Atlántica condenó el ataque y dijo que “se mantiene firmemente junto a todos los Aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región”, según la portavoz de la OTAN, Allison Hart. Sin embargo, las autoridades turcas creen que su país “no era el objetivo” del misil.

El buque de guerra iraní IRIS Dena es visto en la bahía de Bengala durante la Revista Naval Internacional celebrada en Visakhapatnam, India, el 18 de febrero de 2026 AP�

“Creemos que su objetivo era una base en la parte griega de Chipre, pero se desvió de su rumbo”, declaró un alto funcionario turco bajo condición de anonimato.

El misil disparado desde Irán fue abatido en el Mediterráneo oriental por los sistemas de defensa de la Alianza Atlántica, informó más temprano el Ministerio de Defensa turco.

“Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras sobrevolar los espacios aéreos iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo”, indicó el ministerio en un comunicado en la red X. “El incidente no causó víctimas ni heridos”, puntualizó.

Los fragmentos del misil cayeron en el distrito de Dortyol, en la provincia meridional de Hatay, fronteriza con Siria y a poco más de un centenar de kilómetros de la isla de Chipre. Reino Unido cuenta en Chipre con una gran base aérea, Akrotiri, alcanzada recientemente por un dron iraní en el contexto del conflicto con Estados Unidos e Israel, y con una base terrestre, Dhekelia.

Según una fuente de la cancillería turca, el canciller Hakan Fidan declaró a su homólogo iraní Abbas Araqchi en una conversación telefónica que “debe evitarse cualquier medida susceptible de causar una escalada del conflicto”.

Hundimiento norteamericano

En paralelo, Estados Unidos hundió una fragata de la armada iraní con 180 tripulantes, justo fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka, informaron tres funcionarios norteamericanos a Reuters.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka indicó que 32 marineros gravemente heridos fueron rescatados del buque de guerra que identificaron como el IRIS Dena, y que estaba armado con cañones pesados, misiles tierra-aire, misiles antibuque y torpedos y podía transportar un helicóptero. El de los tripulantes están desaparecidos.

El Ejército de Estados Unidos había dicho anteriormente que ya había destruido 17 buques iraníes y que su objetivo era hundir “toda la Marina”.

Para el quinto día de una guerra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que podría durar un mes o más, casi 800 personas han muerto en Irán, entre ellas algunas que, según el republicano, habían sido considerados como posibles futuros líderes del país.

La escalada de la guerra planteó interrogantes sobre cuándo y cómo terminaría. El gobierno de Trump ha planteado diversos objetivos, entre ellos destruir las capacidades de misiles de Irán y impedir que obtenga un arma nuclear, así como garantizar que no pueda seguir apoyando a grupos armados aliados.

Irán dijo no tener intención de negociar con Estados Unidos y estar preparado para una guerra larga, según declaró el principal asesor del difunto líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei.

“No tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos. Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos”, afirmó Mohammad Mokhbar a la televisión estatal iraní.

Irán está “en estado de guerra” y actuará con “firmeza” contra quienes actúen contra la república islámica, advirtió el jefe del poder judicial.

Ataques en Irán

Los residentes de Teherán se despertaron al amanecer con el sonido de explosiones y la televisión estatal iraní mostró las ruinas de un edificio en el centro de la capital. La ciudad seminario chií de Qom y otras ciudades fueron atacadas.

Los que permanecían en Teherán miraban nerviosos al cielo mientras los aviones de combate rugían por encima. Un hombre que maneja un local de ropa dijo que no sabía qué hacer.

“Si me voy de la ciudad, ¿cómo se supone que voy a ganar dinero y sobrevivir?”, dijo el hombre, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El Ejército israelí dijo que uno de sus cazas furtivos F-35 derribó sobre Teherán un caza YAK-130 tripulado de la Fuerza Aérea iraní. También indicó que sus defensas antiaéreas se habían activado para interceptar misiles iraníes dirigidos contra objetivos en todo el país, y se oyeron explosiones en varios lugares de Jerusalén.

El ritmo de los ataques contra Irán fue tan intenso que las autoridades pospusieron la ceremonia de duelo por Khamenei -quien murió en el primer día del conflicto-, según la televisión estatal iraní.

Embajadas y el petróleo como objetivos

Después de que Irán paralizara el paso de petroleros a través del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que se envía cerca de una quinta parte del petróleo mundial, los precios del crudo Brent subieron a 84 dólares por barril, más de un 15% desde el inicio del conflicto y en su nivel más alto desde julio de 2024.

Los mercados bursátiles mundiales han sido golpeados por las preocupaciones de que el aumento de los precios del petróleo pueda frenar la economía mundial y mermar las ganancias corporativas.

Irán también ha atacado infraestructura regional. Arabia Saudita dijo que su refinería de petróleo de Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, sufrió un nuevo asalto después de un ataque con dron fallido a principios de la semana. El Ministerio de Petróleo del reino dijo que el último ataque no causó daños y que los suministros no se vieron afectados.

La embajada estadounidense en en el país árabe y el consulado de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos fueron atacados con drones el martes, y el Departamento de Estado de Estados Unidos informó el miércoles que había autorizado al personal gubernamental no esencial a evacuar Arabia Saudita.

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Medio Oriente, dijo que Irán lanzó hasta ahora más de 500 misiles balísticos y 2000 drones.

“Hemos atacado casi 2000 objetivos, con más de 2000 municiones. Hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones de Irán", dijo Cooper en un mensaje pregrabado compartido en línea.

Continúa el fuego cruzado

Por la mañana sonaron sirenas antiaéreas en todo el reino insular de Bahréin, sede de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, y el Ministerio de Defensa de Qatar afirmó que Irán lanzó dos misiles balísticos contra el país. Uno impactó en la base qatarí de Al-Udeid, pero no causó víctimas.

Líbano recibió varios ataques y Tel Aviv dijo que está respondiendo a los ataques del grupo terrorista Hezbollah después de que el grupo respaldado por Irán disparara contra Israel. Hasta ahora, más de 50 personas murieron en Líbano y más de 300 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud.

Un nuevo ataque alcanzó por la mañana la periferia sur de Beirut, después de que el Ejército israelí emitiera una orden de evacuación. Un bombardeo tuvo como objetivo un hotel en Hazmieh, un suburbio cristiano de Beirut situado cerca del palacio presidencial y de numerosas misiones diplomáticas.

Antes de ello, ataques israelíes mataron a por lo menos 11 personas en el sur de la capital y en Baalbek, según el Ministerio de Salud y un medio estatal.

Grupos armados vinculados a Irán en Irak también se sumaron a los ataques.

La Guardia Revolucionaria de Irán, el Ejército ideológico de Irán, afirmó haber disparado más de 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes, sin dar más detalles.

El ministerio de Defensa de Qatar anunció que interceptó 10 drones y dos misiles crucero lanzados por Irán.

El portavoz militar israelí, el general de brigada Effie Defrin, informó de un descenso en los lanzamientos desde Irán a medida que las capacidades militares del país se degradan. En ataques aéreos durante la noche, el Ejército israelí dijo que atacó una planta de almacenamiento y producción de misiles en Isfahán.

El Ejército israelí informó que “golpeó decenas” de objetivos en Irán y “comenzó a lanzar una serie de ataques a gran escala contra objetivos del régimen" en Teherán.

Las fuerzas israelíes dijeron además haber atacado un centro militar subterráneo secreto del programa nuclear de Irán en la región de Teherán, en el que destruyó “un elemento clave de la capacidad del régimen iraní para desarrollar armas atómicas”.

Israel intensifica los ataques contra la cúpula iraní

Aunque los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo iraní y Trump instó a los iraníes a derrocar a su gobierno, altos funcionarios del gobierno han dicho desde entonces que el cambio de régimen no era el objetivo.

Trump pareció restar importancia el martes a las posibilidades de que la guerra ponga fin al gobierno teocrático de Irán, al afirmar que “alguien desde dentro” del régimen iraní podría ser la mejor opción para asumir el poder una vez concluya la campaña de Estados Unidos e Israel.

Sin embargo, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo el miércoles en X que quienquiera que Irán elija como próximo líder supremo del país, será “un objetivo para su eliminación”.

El Ejército israelí también dijo que atacó edificios en Teherán asociados con el Basij, una división voluntaria de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán que se encargó de la sangrienta represión contra los manifestantes en enero que dejó miles de muertos y decenas de miles de detenidos en el país.

El jefe del poder judicial de Irán, Gholam Hosseini Mohseni Ejehei, amenazó el miércoles a cualquiera que apoye la campaña de Estados Unidos e Israel, y afirmó en un mensaje en la televisión estatal iraní que están “del lado del enemigo y deben ser tratados con principios revolucionarios e islámicos y de acuerdo con el tiempo de guerra".

Los líderes iraníes trabajan para reemplazar con rapidez a Khamenei, quien gobernó el país durante 37 años. Es apenas la segunda vez desde la Revolución Islámica de 1979 que se elige a un nuevo líder supremo. Entre quienes son considerados como posibles candidatos está Mojtaba Khamenei, un hijo del difunto ayatollah.

El portavoz militar israelí Defrin, dijo que el Ejército israelí atacó el martes un edificio en la ciudad iraní de Qom donde se esperaba que clérigos se reunieran para debatir la selección de un nuevo líder supremo. Indicó que el Ejército aún evaluaba si alguien había sido alcanzado.

Las agencias de noticias semioficiales Fars y Tasnim, ambas consideradas cercanas a la Guardia Revolucionaria, dijeron el miércoles que no había ninguna reunión en el momento del ataque.

Cientos de muertos

Los ataques de Estados Unidos e Israel han matado al menos a 787 personas en Irán, según la Sociedad de la Media Luna Roja. Once personas en Israel han muerto desde que comenzó el conflicto.

Kuwait, que previamente había reportado una sola muerte, informó el miércoles que una chica de 11 años murió por metralla caída mientras las fuerzas kuwaitíes interceptaban “objetivos aéreos hostiles”. Además, tres personas murieron en Emiratos Árabes Unidos y una en Bahréin.

Seis soldados de la Reserva del Ejército de Estados Unidos murieron el domingo en Kuwait.

Agencias AP, ANSA, AFP y Reuters