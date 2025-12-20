EE.UU. anunció un “ataque masivo” contra ISIS en Siria tras el asesinato de tres estadounidenses

WASHINTON.- Las autoridades estadounidenses informaron este viernes que lanzaron un “ataque masivo” contra objetivos de Estado Islámico en Siria, en respuesta al ataque perpetrado durante el fin de semana pasado en la provincia siria de Palmira, el cual dejó tres estadounidenses muertos, incluidos dos militares. La maniobra fue anunciada por el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) y por el secretario de Estado, Pete Hegseth, quien dijo que se trata de “una declaración de venganza”. Luego, el Pentágono indicó que atacó más de 70 objetivos.

“Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses comenzaron la Operación Ataque Ojo de Halcón en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los sitios de armas de ISIS en respuesta directa al ataque a las fuerzas estadounidenses que ocurrió el 13 de diciembre en Palmira, Siria. Este no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudará ni cejará en la defensa de nuestro pueblo”, destacó el funcionario en sus redes sociales.

Luego lanzó una dura advertencia: “Si atacás a estadounidenses, en cualquier parte del mundo, pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad. Hoy cazamos y matamos a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo”.

Desde el Mando Central, por su parte, afirmaron: “Tropas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas de Estado Islámico en Siria. Este ataque masivo se produce tras el del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y aliadas”.

El ataque perpetrado en el centro de Siria cuando los militares participaban como apoyo en una operación antiterrorista contra el grupo yihadista se saldó con la muerte de dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y de un intérprete civil. Al respecto, Trump lamentó “la pérdida de tres grandes patriotas estadounidenses en Siria” y afirmó que se había tratado de un “ataque de Estado Islámico contra Estados Unidos y Siria” en “una zona que no está totalmente controlada” por las autoridades sirias.

Este miércoles, Estados Unidos tomó una tajante determinación con Siria: su Congreso resolvió ponerle fin de forma permanente a las sanciones impuestas al país árabe cuando Bashar al Asad estaba en el poder, lo que allana el camino para el regreso de la inversión a este país devastado por la guerra.

Trump repudió el ataque de ISIS en el que murieron tres estadounidenses Evan Vucci� - AP�

El Senado votó 77 a 20 a favor de la legislación, que ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes. La medida “es un paso decisivo para darle al pueblo sirio una oportunidad real de reconstruir tras décadas de sufrimiento inimaginable”, dijo la senadora Jeanne Shaheen, la principal demócrata del Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Trump ya había suspendido dos veces la implementación de las sanciones, en respuesta a los pedidos de Arabia Saudita y Turquía, aliados del nuevo gobierno encabezado por el exyihadista Ahmed al Sharaa, quien hace un año lideró una coalición que derrocó a Al Asad. Sharaa había perdido el levantamiento de estas sanciones por temor a que disuadieran a las empresas a invertir en el país.

Las sanciones tenían el objetivo de impedir la llegada de empresas extranjeras para reconstruir Siria en un momento en que parecía que Assad había triunfado tras más de una década de guerra civil.

Con información de Europa Press y AFP.