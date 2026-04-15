Europa implementó un nuevo sistema de entrada y salida para turistas

En los últimos días, la Unión Europea (UE) terminó de implementar un nuevo sistema informático para el ingreso y egreso de turistas al espacio Schengen. Se trata del Sistema de Entrada/Salida (EES, por sus siglas en inglés), que elimina definitivamente los sellos en los pasaportes y los sustituye por tótems digitales con datos biométricos, como imágenes faciales y huellas dactilares.

El EES fue adoptado para viajeros que pasen una estancia corta en cualquiera de los 29 países que conforman el continente europeo. El sistema registra el nombre de la persona, los datos de su documento de viaje, los datos biométricos —huellas dactilares e imágenes faciales capturadas— y la fecha y el lugar de entrada y salida.

Operado plenamente desde el viernes 10 de abril, el sistema almacena los datos durante tres años (a menos que obtenga un pasaporte nuevo durante ese período). De esta forma, en lugar de que le sellen el pasaporte, los turistas utilizan ahora un “kiosco de autoservicio automatizado”.

El sistema registró algunas demoras en distintos aeropuertos. Carsten Koall - DPA

El EES está vigente para el ingreso a 29 países (25 estados miembros de la UE, más cuatro naciones del espacio Schengen):

Austria

Bélgica

Bulgaria

Croacia

República Checa

Dinamarca

Estonia

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Hungría

Islandia

Italia

Letonia

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Malta

Países Bajos

Noruega

Polonia

Portugal

Rumania

Eslovaquia

Eslovenia

España

Suecia

Suiza

Los miembros de la UE y de los países del espacio Schengen están exentos del EES, al igual que los familiares de ciudadanos de la UE y de Andorra, San Marino, Mónaco y la Ciudad del Vaticano. Los miembros de las tripulaciones de aviones y trenes tampoco deben realizarlo, así como el personal de las fuerzas armadas, según consignó el medio Euronews.

Quejas y demoras

Según explicaron las autoridades, el EES se implementó para “modernizar los controles de seguridad en las fronteras de la UE” y así detectar automáticamente a las personas que excedieron el tiempo de estancia permitido. Según la Comisión Europea, hasta ahora se denegó la entrada a unas 24.000 personas por poseer documentos fraudulentos, pasaportes caducados o por no ofrecer una justificación aceptable para su visita, y más de 600 personas fueron señaladas como “riesgosas” para la seguridad de Europa.

El nuevo sistema no tiene ningún costo extra.

En las primeras semanas de implementada esta nueva tecnología se registraron largas filas en los aeropuertos de Ámsterdam y París. A pesar de que la UE insistió en que el flamante sistema permite flexibilidad, los tiempos de espera alcanzan hasta más de dos horas, especialmente en vísperas de la temporada alta, según afirmaron desde la asociación de aeropuertos ACI Europe y Airlines for Europe en un comunicado conjunto .

Por este motivo, se recomienda a los pasajeros llegar al aeropuerto entre una hora y media y dos horas antes de lo habitual. En este marco, las autoridades de la UE diseñaron una aplicación llamada “Travel to Europe” —hasta el momento solo disponible para Portugal y Suecia—para permitir a los pasajeros registrar previamente fotos biométricas y datos del pasaporte. Quienes vayan a viajar tienen la oportunidad de cargar su información hasta 72 horas antes de su llegada, lo que puede ahorrarles bastante tiempo.