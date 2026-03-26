Israel mató al jefe de la Armada iraní responsable del cierre del Estrecho de Ormuz

JERSUALÉN.– El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció este jueves que su Ejército mató en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución iraníes, lo que pone en duda la capacidad del régimen islámico de seguir interrumpiendo el tráfico por el estrecho de Ormuz.

“La pasada noche, en una operación precisa y letal, el Ejército eliminó al comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria, Tangsiri, junto con otros oficiales del mando naval”, dijo Katz en un video.

estrecho de Ormuz afp

“El hombre directamente responsable de la operación terrorista de minado y bloqueo del estrecho de Ormuz para la navegación fue volado por los aires y eliminado”, añadió el ministro.

Tangsiri había estado liderando el esfuerzo iraní, considerado exitoso, para cerrar el estrecho de Ormuz a casi todo el tráfico marítimo, lo que provocó una grave disrupción económica a nivel mundial y elevó el costo de la campaña contra Irán para Estados Unidos, socio de Israel en la guerra.

No está claro qué efecto tendría la muerte de Tangsiri en la estrategia del régimen islámico sobre el estrecho de Ormuz. Irán había señalado a inicios de esta semana que permitiría el paso de buques “no hostiles” por esa angosta vía navegable.

El comandante de las fuerzas navales es la figura militar iraní de alto rango más reciente en ser atacada por Israel en su bombardeo de un mes sobre Irán.

Por otro lado, Israel retiró al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, y al presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, de su lista de objetivos después de que Pakistán solicitara a Washington que no los atacara, según dijo a Reuters una fuente pakistaní informada de las conversaciones.

“Los israelíes tenían sus coordenadas y querían eliminarlos; le dijimos a Estados Unidos que, si ellos también eran eliminados, ya no quedaría nadie con quien hablar. Por eso, Estados Unidos pidió a los israelíes que desistieran”, señaló la fuente.

El Ejército y la cancillería de Pakistán no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

¿Quién era Tangsiri?

Tangsiri supervisó las pruebas de drones y misiles de crucero de la marina iraní, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que le impuso sanciones en 2019 y nuevamente en 2023. También presidía el directorio de una empresa que fabricaba y probaba drones para la marina, indicó el Tesoro norteamericano. La capacidad de Irán para controlar el paso por el estrecho se ha apoyado, en parte, en el uso de drones de ataque.

En las últimas semanas, Tangsiri se había vuelto una presencia activa en redes sociales. Utilizaba su cuenta en X para informar sobre los barcos a los que Irán había negado el paso por el estrecho, para amenazar instalaciones petroleras vinculadas a Estados Unidos y para advertir a Washington que no atacara la isla de Kharg, el principal centro de exportación de petróleo de Irán.

Tangsiri fue elegido en 2018 por el entonces líder supremo iraní, Ali Khamenei, para encabezar la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria, y era conocido por sus declaraciones agresivas en las que afirmaba la dominación iraní sobre el estrecho de Ormuz.

Peaje de facto

Con su control absoluto del tráfico que pasa por el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto, Irán ha estado vetando a embarcaciones que considera vinculados al esfuerzo bélico de Estados Unidos e Israel, pero deja pasar a otras a cuentagotas.

Jasem Mohamed al-Budaiwi, del Consejo de Cooperación del Golfo, acusó a Irán de cobrar por el paso seguro a través del estrecho, siendo el primer alto funcionario que lo hace públicamente. Al-Budaiwi está al frente del bloque de seis naciones árabes del golfo que incluye a Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Las agencias semioficiales de noticias Fars y Tasnim, ambas cercanas a la Guardia Revolucionaria de Irán, citaron al legislador Mohammadreza Rezaei Kouchi diciendo que el Parlamento trabaja para formalizar el proceso de cobro tarifas para permitir el paso de los barcos.

"Nosotros les proporcionamos seguridad, y es natural que los barcos y los petroleros deban pagar esas tarifas", apuntó el legislador de acuerdo con los reportes.

La firma de inteligencia marítima Lloyd’s List Intelligence calificó la medida como un “régimen de peaje de facto” e indicó que los buques deben facilitar sus manifiestos, datos de la tripulación y su destino a la Guardia iraní para la revisión de sanciones, controles de alineación de carga -que actualmente priorizan el petróleo por encima de las demás mercancías-, y para lo que se describe como una “evaluación geopolítica”.

“Aunque no todos los barcos pagan un peaje directo, al menos dos embarcaciones sí lo han hecho y el pago se liquida en yuanes", señaló Lloyd’s List, en referencia a la moneda china.

El control de Teherán sobre el estrecho y los implacables ataques a la infraestructura energética regional han disparado los precios del petróleo y avivaron los temores a una crisis energética global. El crudo Brent, el referente internacional, cotizaba a 104 dólares a primera hora del jueves, más de un 40% más que el día que empezó la guerra.

Agencias AP, AFP y Reuters y diario The New York Times