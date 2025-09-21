Maxi López llegó a la Argentina para participar en MasterChef y se reencontró con sus hijos

Maximiliano López arribó a la Argentina de cara a lo que será su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), el programa que se emitirá en Telefe -sin fecha confirmada- y será conducido por Wanda Nara, su expareja, lo que alimenta la expectativa entre los televidentes.

"Los López en Argentina", la historia que publicó Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara

Radicado en Ginebra, Suiza, y en pareja con Daniela Christiansson, quien se encuentra embarazada de lo que será el segundo hijo entre ambos, López cambió completamente su estilo de vida.

Una vez que pisó suelo argentino, el exjugador de River se reencontró con Valentino, Benedicto y Constantino, con quienes compartió una comida y un momento especial tras largos meses de no estar con ellos. A raíz de este encuentro, Nora Colosino, mamá de Wanda Nara, le sacó una foto a los cuatro hombres y lo subió a su cuenta de Instagram. “Los López en Argentina”, aseguró.

Maxi López llegó a la Argentina para participar de MasterChef Celebrity

Tras este anuncio en las redes sociales, la propia Wanda tomó la posta en cuanto a las publicaciones. La primera postal que compartió fue una de Maxi López, Valentino y Zaira Nara sentados al borde de una mesa, tomando un mate; la siguiente, en un plano más familiar, incluyó la presencia de Andrés Nara y una de las hijas de la mediática, a quien se le tapó el rostro con un emoji de corazón.

Maxi López, Valentino y Zaira Nara en una postal familiar

Conmovido por las muestras de afecto hacia su persona, López, con un perfil más reservado en las plataformas digitales, posó junto a sus tres hijos en una instantánea que se publicó en las historias de Instagram, dando a entender la gran unión que existe entre ellos.

Una prueba de la gran relación entre López y sus hijos se dio en estos últimos días cuando Valentino, quien se desempeña como futbolista en las divisiones inferiores de River, se lesionó y el propio López le dedicó unas palabras desde la virtualidad. "Dale Bomber. Papá siempre con vos“, expresó el ahora empresario y representante de futbolistas.

Maxi López llegó a la Argentina y se vio con sus hijos

A la espera de saber cuándo es el arranque de MasterChef Celebrity, Maxi López comenzó a practicar de cara al certamen gastronómico. Una prueba de ello fue un ida y vuelta que mantuvo con su exesposa en las redes sociales, donde el empresario le contó cómo estaba siendo su aprendizaje al cocinar un pan y otras recetas.

“Estoy haciendo pan casero. Nunca en la vida. Veremos cómo sale”, indicó López en una conversación de WhatsApp que mantuvo con la mediática, quien, a modo de broma, tomó una captura y lo subió a sus redes.

"Seguí practicando", lanzó Wanda ante el entusiasmo de Maxi López

“Nunca imaginé leer este mensaje de vos”, le dijo Wanda a Maxi, quien intentó convencerla de sus habilidades culinarias. Tras una serie de mensajes, donde el exjugador del Barcelona le contó sobre la elaboración de otro plato más elaborado, la mujer prefirió mantener un tono más cauto a la hora de dar un veredicto, aunque elogió su capacidad de aprender y amoldarse a lo que será la competencia oficial: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final".