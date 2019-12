Sanna Marin, de 34 años y perteneciente al partido Social Demócrata, fue nominada al cargo ayer Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de diciembre de 2019 • 10:24

HELSINKI.- A partir de ahora Finlandia será conocida por dos hitos mundiales: el primero, ser elegido por segunda vez consecutivo el país más feliz de todos; el segundo, tener la primera ministra más joven.

Sanna Marin, de 34 años y perteneciente al partido Social Demócrata, fue nominada al cargo ayer, luego de que los cinco partidos en el poder -cuatro de ellos encabezados también por mujeres- decidieron permanecer en coalición y continuar con los mismos programas de Gobierno, pero que habría un recambio de Gabinete.

Marin, además de suceder en la jefatura de Gobierno a Antti Rinne, integrará un gobierno en el que once de los diecinueve ministerios estarán liderados por mujeres. Ya había sido vicepresidenta del partido, legisladora desde 2015 y hasta esta semana ministra de Transporte y Comunicaciones.

La jefa del Partido de Centro, Katri Kulmuni, de 32 años, estará a cargo del Ministerio de Finanzas luego de que fuera anunciado el nuevo Gabinete esta semana. El Ministerio del Interior, desde junio pasado, está en manos de Maria Ohisalo, de 34 años, líder del Partido Liga Verde. Entre tanto, al frente del Ministerio de Educación está la presidenta del partido Alianza de la Izquierda, Li Andersson, de 32 años. Anna-Maja Henriksson, de 55 años, está al mando de la cartera de Justicia.

Sanna Marin, de 34 años y perteneciente al partido Social Demócrata, fue nominada al cargo ayer Crédito: DPA

" Tenemos mucho trabajo por hacer para recuperar la confianza. Nunca he pensado en mi edad o género. Pienso en las razones por las que entré en política y en aquellas cosas por las cuales me he ganado la confianza del electorado", dijo la flamante mandataria de acuerdo con lo publicado por el diario El País.

El gobierno de Finlandia renunció la semana pasada luego de que el Partido de Centro asegurar que había perdido confianza en la capacidad de Rinne, del Partido Social Demócrata, de manejar su rol de primer ministro.

"Queremos hacer un eje entre el trabajo de la primera ministra y el de la ministra de Finanzas", dijo Kulmini. "Esta es la base de nuestra nueva generación de colaboración (entre los Social Demócratas y el Partido de Centro)", añadió.

De todos modos, el nuevo Ejecutivo debe recibir la aprobación del parlamento en una votación prevista para la semana próxima, aunque el hecho se considera solo una formalidad porque la coalición cuenta con una mayoría de 117 escaños de un total de 200.

Marin asumirá su cargo en medio de una serie de huelgas que detendrán la producción de una de las mayores compañías de Finlandia a partir del lunes. La Confederación de Industrias Finlandesas estima que la paralización costará a las empresas una suma combinada de 550 millones de dólares en ingresos perdidos.

Agencias Reuters y AP