Fotos y videos del descarrilamiento del elevador en Lisboa que dejó al menos 15 muertos y alrededor de 20 heridos

Una tragedia golpeó este miércoles a Lisboa, Portugal, cuando el antiguo elevador da Glória perdió el control y chocó contra un edificio, dejando un saldo de 15 muertos y al menos 20 heridos. Cinco de ellos se encuentran en estado grave.

Por el momento se desconocen los motivos detrás del accidente del funicular, que es muy popular entre los turistas de la capital portuguesa y llega a trasladar a más de tres millones de personas por año.

Parte del operativo en Lisboa Armando Franca - AP

El descarrilamiento ocurrió cuando el elevador realizaba su breve recorrido de 265 metros. Fue a las 18.05 que, cerca de la avenida de la Libertad, se descontroló y chocó contra un edificio. Una testigo del accidente contó a cadena SIC que vio al vagón bajar a toda velocidad por la empinada pendiente de la calle. “Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón, no tenía frenos”, relató.

Bomberos, policías y servicios de emergencias desplegaron un operativo

Las imágenes posteriores al accidente son impactantes. El vagón amarillo, característico símbolo de la ciudad y su herencia cultural, se ve destruido sobre la calle, rodeado por un espeso humo producto del accidente.

El elevador, destrozado PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

A su alrededor está lleno de escombros, y se ve a varias personas acercándose para asistir. Algunas de ellas caminaron en medio de los destrozos para verificar si había personas a las que asistir o rescatar.

Confirmaron que hay víctimas extranjeras

Al menos 15 muertos y 20 heridos

De los 20 heridos, cinco se encuentran en estado grave y trece son leves, incluido un menor de edad. Las autoridades del servicio de emergencias confirmaron que hay extranjeros entre los fallecidos, aunque no brindaron información sobre sus identidades.

Portugal

Más videos de la tragedia

Bomberos, la policía y servicios de emergencia desplegaron un gran operativo en la zona y ya lograron sacar a todas las víctimas de los escombros.