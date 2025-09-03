Qué se sabe del descarrilamiento del elevador en Lisboa que dejó 15 muertos y alrededor de 20 heridos

Al menos 15 personas murieron y alrededor de 20 resultaron heridas este miércoles cuando el famoso elevador da Glória descarriló y chocó contra un edificio en Lisboa, Portugal. El hecho conmocionó a la ciudad y al país. El alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, aseguró que una tragedia de esta índole “nunca ocurrió en la ciudad”.

Cómo fue el accidente

Todo ocurrió alrededor de las 18.05, cuando el funicular pasaba por un barrio muy turístico del centro de Lisboa. El elevador es muy popular entre quienes visitan la ciudad. El tren descendía del mirador de São Pedro de Alcântara en dirección a Restauradores, cerca de la avenida de la Libertad, cuando se descontroló.

Portugal

Fue entonces que se estrelló contra un edifico de la Rua da Glória. Las imágenes mostraban al elevador destrozado y rodeado de escombros en medio de la calle. Bomberos, la policía y los servicios de emergencias médicas montaron un enorme operativo en medio de la calle inclinada donde se encontraba el vehículo volcado.

Por el momento, se contabilizan 15 muertos y alrededor de 20 heridos. Cinco se encuentran en estado grave y trece son heridos leves, uno de ellos un niño.

Aunque no revelaron el nombre de las víctimas y sus nacionalidades, detallaron que entre los fallecidos hay algunos extranjeros. Todas las víctimas fueron retiradas de los escombros del accidente, indicó el responsable del servicio de emergencias médicas, Tiago Augusto.

Bomberos, policías y servicios de emergencias desplegaron un operativo

Una testigo del accidente declaró a la cadena SIC que había visto al elevador descender “a toda velocidad” por la empinada pendiente antes de impactar contra el edificio. “Chocó contra un edificio con una fuerza brutal y se derrumbó como una caja de cartón. No tenía frenos”, contó esta mujer.

Cómo es el elevador da Glória

Los funiculares son un medio de transporte utilizado para subir y bajar pasajeros de colinas empinadas, algo clásico de las calles de Lisboa. El elevador da Glória fue construido en 1885 y tiene capacidad para alrededor de cuarenta pasajeros. Es un medio de transporte muy apreciado por los turistas que se acercan a la capital portuguesa.

Conecta la Praça dos Restauradores, que está a 17 metros de altitud, con la Rua de São Pedro de Alcântara, que está 44 metros más arriba, en el límite del distrito de Bairro Alto. De todos los funiculares, este elevador es uno de los más utilizados, al punto que llega a transportar a más de tres millones de pasajeros en un año. Recorre 265 metros y el trayecto dura un total de tres minutos.

El funicular, también llamado Ascensor da Glória, es reconocido como un magnífico testimonio de la herencia cultural de la capital portuguesa y las maravillas de la ingeniería de principios del siglo XX.

Este elevador en particular es la segunda línea funicular más antigua de Lisboa. Sin embargo, sus dos vagones amarillos son de la década de 1920, cuando se instaló la corriente eléctrica.

Estos vagones tienen una particularidad en comparación a los funiculares clásicos: aunque la mayoría tienen el motor situado en la cima de la colina, los de Lisboa son únicos porque bajo ambos vagones hay motores eléctricos y, además, son propulsados por cables aéreos.

Con información de AFP y Reuters