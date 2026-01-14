Francia prohíbe la entrada a activistas británicos de ultraderecha que atacan a barcos de migrantes

Diez miembros de un grupo de extrema derecha británico no recibieron autorización administrativa para entrar en Francia tras ser acusados por autoridades de ese país de destruir pequeñas embarcaciones utilizadas por migrantes que intentaban llegar al Reino Unido.

De acuerdo al Ministerio del Interior francés, el veto, dictado este martes, impide a los activistas antimigración del grupo “Raise the Colours” entrar o permanecer en ese país europeo. En un comunicado, la cartera señaló que los miembros del colectivo estuvieron buscando y destruyendo barcos empleados en la ruta migratoria a través del canal de la Mancha, desde Francia al Reino Unido.

Además, se los acusó de llevar a cabo “actividades propagandísticas” a lo largo de la costa norte de Francia “dirigidas a la población británica, a la que se instó a reforzar las filas del movimiento para poner fin al fenómeno migratorio”.

El ministerio se abstuvo de dar a conocer los nombres de los 10 ciudadanos británicos, pero dijo que habían sido “identificados como militantes dentro del movimiento que llevaron a cabo acciones en territorio francés”.

A finales del año pasado, una cuenta en redes sociales llamada “Raise the Colours Operation France” publicó videos de activistas de extrema derecha en la costa norte de Francia.

En un video publicado en noviembre, un activista se filmó a sí mismo en una playa francesa, diciendo que había encontrado una pequeña embarcación inflable enterrada en la arena y que la había rajado. “Esa no va a Inglaterra”, decía.

La justicia francesa tiene abierta una investigación preliminar por “violencias agravadas” contra migrantes en la madrugada del 10 de septiembre en Grand-Fort-Philippe, cerca de Dunkerque, tras la denuncia de una asociación.

La migración a través del canal de la Mancha se convirtió en un obstáculo en las relaciones entre Londres y París en los últimos años y es una cuestión política especialmente divisiva en Reino Unido.

Más de 41.000 personas cruzaron el canal hacia suelo británico en pequeñas embarcaciones el año pasado. La cifra supuso un incremento con respecto a 2024, pero estuvo por debajo del récord alcanzado en 2022, cuando más de 45.000 personas se embarcaron en la travesía, según el Ministerio del Interior.

Con información de las agencias AP y AFP