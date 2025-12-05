El hallazgo de la NASA de “goma espacial” y azúcares que dan pistas sobre el origen del sistema solar

A partir de tres trabajos separados, científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) hicieron hallazgos determinantes. Los estudios presentados por los expertos incluyen descubrimientos de azúcares esenciales para la biología, una sustancia gomosa nunca antes vista y una abundancia de polvo producido por explosiones de supernovas que dan pistas sobre el origen del sistema solar.

Qué significa el hallazgo de la NASA

Desde que la nave espacial Osiris-REx de la NASA regresó a la Tierra, los científicos estudiaron las muestras que recolectó. Las recientes revelaciones se publicaron en tres nuevos artículos compartidos el 3 de diciembre de 2025 por las revistas Nature Geosciences y Nature Astronomy, que recogió la agencia espacial en un comunicado de prensa.

Los análisis de las muestras del asteroide Bennu revelaron la presencia de azúcares esenciales para la vida

Cada uno de los tres análisis aporta pistas sobre cómo pudo formarse el sistema solar y cómo surgió la vida en la Tierra.

El primer hallazgo corresponde a los azúcares esenciales para la vida, analizados por científicos dirigidos por Yoshihiro Furukawa, de la Universidad de Tohoku, en Japón.

Los expertos descubrieron azúcar de cinco carbonos, la ribosa, y, por primera vez en una muestra extraterrestre, la glucosa de seis carbonos.

Si bien estos azúcares no constituyen evidencia de vida, su detección demuestra que los componentes básicos de las moléculas biológicas estaban ampliamente distribuidos por todo el sistema solar.

Para la formación de la vida en la Tierra, los azúcares desoxirribosa y ribosa son esenciales del ADN y el ARN, respectivamente.

Según afirmó Furukawa, “todos los componentes que forman la molécula de ARN están presentes en Bennu”. Además, respaldan una hipótesis sobre los mecanismos utilizados por las primeras formas de vida que indica que dependían del ARN como molécula principal en lugar del complejo sistema que las sustentan en la actualidad.

“Goma espacial” encontrada por la NASA en un asteroide

El segundo artículo relata el descubrimiento de un material gomoso en las muestras de Bennu, nunca antes visto en rocas espaciales.

Según la agencia espacial, podría haber contribuido a preparar el terreno para el surgimiento de los ingredientes de la vida en la Tierra.

La sustancia, compuesta de materiales poliméricos extremadamente ricos en nitrógeno y oxígeno, se habría formado en los inicios del sistema solar. La NASA enfatizó que las moléculas que contiene “podrían haber proporcionado algunos de los precursores químicos que contribuyeron al desarrollo de la vida en la Tierra”.

La nave OSIRIS-REx de la Nasa descubrió una "goma espacial" que podría dar pistas sobre los orígenes del Sistema Solar

“Con esta extraña sustancia, posiblemente estamos observando una de las primeras alteraciones materiales ocurridas en esta roca. En este asteroide primitivo que se formó en los inicios del sistema solar, observamos eventos cercanos al principio del principio”, reflexionó Scott Sandford, codirector del artículo que trabaja en el Centro de Investigación Ames de la Nasa en Silicon Valley, California.

Al formarse el asteroide, según la agencia, el material era flexible y maleable, similar al chicle usado o incluso a un plástico blando. “Sabíamos que teníamos algo extraordinario en el instante en que las imágenes empezaron a aparecer en el monitor. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. Durante meses nos absorbieron los datos y las teorías mientras intentábamos comprender qué era y cómo pudo haber llegado a existir”, comentó al respecto Zack Gainsforth, coautor del estudio y científico de la Universidad de California en Berkeley.

Los orígenes del asteroide que estudia la NASA

En el tercer artículo, dirigido por Ann Nguyen del Centro Espacial Johnson, los científicos analizaron el polvo de dos tipos diferentes de roca que Osiris-REx recogió de Bennu.

Las muestras tenían seis veces la cantidad de polvo de supernova que cualquier otro astromaterial estudiado. Esto sugiere que el cuerpo del asteroide se formó en una región enriquecida con el polvo de estrellas moribundas.

La Nasa recogió las muestras de OSIRIS-REx del asteroide Bennu Nasa - Nasa

De acuerdo con la agencia, Bennu se generó a partir de materiales de la nebulosa solar, la nube giratoria de gas y polvo que dio origen al sistema solar. Además, contenía diversos minerales y hielos.