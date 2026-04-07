Señalan que Rusia asiste a Irán con imágenes satelitales y hackers para blancos militares

LONDRES.– Rusia habría intensificado su respaldo encubierto a Irán mediante el suministro de inteligencia satelital y cooperación en ciberoperaciones, en el marco de la creciente escalada en Medio Oriente. Así lo sostiene la evaluación de inteligencia ucraniana que describe un entramado de asistencia que incluye el monitoreo de instalaciones estratégicas y la coordinación digital entre actores estatales y grupos de hackers.

De acuerdo con el informe, satélites rusos realizaron al menos 24 misiones de reconocimiento entre el 21 y el 31 de marzo sobre 11 países de la región, analizando un total de 46 objetivos, entre ellos bases militares estadounidenses y de otras naciones, aeropuertos y campos petrolíferos. La evaluación señala que, en varios casos, estos sitios fueron atacados pocos días después con misiles balísticos y drones iraníes, lo que sugiere un patrón de utilización directa de información recolectada.

Los satélites rusos han realizado decenas de estudios de imágenes detalladas de instalaciones militares y sitios críticos en todo Medio Oriente

Fuentes de inteligencia occidentales y de seguridad regional confirmaron a Reuters que detectaron una intensa actividad satelital rusa en Medio Oriente y que parte de esas imágenes habrían sido compartidas con Teherán. Entre los casos más relevantes, el informe destaca nueve estudios sobre Arabia Saudita, cinco de ellos centrados en la Ciudad Militar Rey Khalid, en aparente búsqueda de componentes del sistema antimisiles Thaad de fabricación estadounidense.

El monitoreo también se extendió a Turquía, Jordania, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, con al menos dos observaciones en cada territorio, mientras que Israel, Qatar, Irak, Bahrein y la base naval de Diego García fueron relevados en una ocasión. Además, la inteligencia ucraniana advierte que los satélites rusos comenzaron a vigilar de manera sistemática el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo, actualmente bajo un bloqueo de facto impuesto por Irán a buques considerados “no hostiles”.

Área de la Base Aérea Príncipe Sultan en Arabia Saudita

El informe sostiene que el intercambio de información se realiza a través de un canal de comunicación permanente entre Moscú y Teherán, posiblemente facilitado por agentes militares rusos desplegados en la capital iraní.

Uno de los episodios citados ilustra el posible uso operativo de esta cooperación: un satélite ruso habría captado imágenes de la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, días antes de que Irán lanzara un ataque el 27 de marzo que impactó un avión de alerta temprana estadounidense E-3 Sentry. Según la evaluación, el mismo satélite sobrevoló nuevamente la zona al día siguiente para evaluar los daños.

Este nivel de coordinación se inscribe en el fortalecimiento de los vínculos militares entre ambos países desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Occidente sostiene que Irán ha suministrado drones Shahed a Rusia para su uso en territorio ucraniano, mientras que Moscú habría respondido con asistencia tecnológica y de inteligencia. Esa relación quedó formalizada en enero del año pasado con la firma de un Tratado de Asociación Estratégica Integral entre el presidente ruso Vladimir Putin y su par iraní Masoud Pezeshkian, que contempla explícitamente el intercambio de información entre servicios de seguridad.

Rusia e Irán ratificaron en abril de 2025 un nuevo "Tratado de Asociación Estratégica Integral" de 20 años, firmado por Vladimir Putin y Masoud Pezeshkian, que refuerza la cooperación en defensa, energía y economía ALEXANDER KAZAKOV - POOL

La cooperación se extiende al ámbito cibernético. Según la evaluación ucraniana y fuentes regionales, grupos de hackers rusos e iraníes han intensificado sus operaciones conjuntas desde fines de febrero, con foco en infraestructuras críticas y empresas de telecomunicaciones en el Golfo Pérsico. El informe menciona la interacción a través de Telegram entre colectivos como “Z-Pentest Alliance”, “NoName057(16)” y “DDoSia Project”, del lado ruso, y el grupo iraní “Handala Hack”.

En ese marco, se registraron acciones coordinadas contra sistemas israelíes, incluyendo la publicación simultánea de credenciales de acceso a infraestructuras críticas. Además, expertos detectaron que grupos iraníes adoptaron herramientas y metodologías vinculadas a la inteligencia militar rusa, como el uso de proveedores específicos de servidores virtuales privados para registrar dominios.

Desde Washington, la vocera de la Casa Blanca, Olivia Wales, restó importancia a estas denuncias al afirmar que ningún apoyo externo a Irán está afectando el desempeño operativo estadounidense. El secretario de Estado Marco Rubio calificó públicamente como “insignificante” la ayuda rusa, pese a la preocupación expresada por líderes europeos en el G7.

Suspenden la publicación de imágenes satelitales de la región

En medio de este escenario, la empresa estadounidense de imágenes satelitales Planet Labs anunció que retendrá indefinidamente la difusión de fotografías de Irán y otras zonas del conflicto en Medio Oriente, en cumplimiento de una solicitud del gobierno de Estados Unidos.

La compañía, con sede en California, comunicó la decisión a sus clientes mediante un correo electrónico en el que explicó que la medida amplía el retraso de 14 días que ya había impuesto el mes pasado para la publicación de imágenes de la región. Según indicó, el objetivo es evitar que material sensible pueda ser utilizado por actores adversarios para planificar ataques contra Estados Unidos y sus aliados.

Planet Labs precisó que la restricción alcanza a imágenes tomadas desde el 9 de marzo y que se mantendrá vigente al menos hasta el final del conflicto. La tecnología satelital cumple un rol clave en operaciones militares modernas, ya que permite identificar objetivos, guiar armamento, rastrear misiles y facilitar comunicaciones. Al mismo tiempo, estas imágenes son una herramienta fundamental para periodistas, investigadores y analistas que estudian zonas de difícil acceso.

Agencia Reuters