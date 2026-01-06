Groenlandia enciende las alarmas en Europa y Dinamarca advierte que una ofensiva de Trump podría quebrar la OTAN

BERLÍN.- Varios líderes europeos salieron a respaldar a Dinamarca y rechazaron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una eventual toma de control estadounidense de Groenlandia, en un contexto de creciente tensión diplomática entre Washington y Europa, agudizada además por la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, que volvió a encender las alarmas sobre el alcance de su política exterior.

En un comunicado conjunto publicado esta mañana, los mandatarios de Alemania, Italia, España, Polonia, Francia y Gran Bretaña respaldaron a la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y reiteraron que la estratégica isla del Ártico “pertenece a su pueblo”. Además, el texto remarcó que la seguridad regional debe garantizarse “de manera colectiva, junto con los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)”, definió a Estados Unidos como un “socio esencial” y afirmó que esta cooperación debe respetar “los principios de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras”.

Un día antes, en Washington, el subdirector de despacho de la Casa Blanca, Stephen Miller, había reafirmado que Groenlandia debería ser parte de Estados Unidos. En una entrevista con CNN, sostuvo que Donald Trump dejó en claro desde hace meses que la isla debería integrarse al esquema de seguridad estadounidense y cuestionó el control danés sobre el territorio. No obstante, descartó que la administración esté contemplando una intervención armada: “No hay necesidad de siquiera pensar o hablar sobre esto en el contexto de una operación militar. Nadie va a luchar militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”, afirmó.

La tensión había comenzado a escalar incluso antes de las declaraciones formales de la Casa Blanca. Días atrás, la esposa de Stephen Miller, Katie, compartió en redes sociales un mapa en el que Groenlandia aparecía incorporada al territorio de Estados Unidos, una imagen que circuló ampliamente y generó malestar en círculos diplomáticos europeos.

Las declaraciones se produjeron después de que la primera ministra danesa señalara que Trump “no tiene derecho a anexionar” Groenlandia. Además, recordó que Dinamarca ya proporciona a Estados Unidos un amplio acceso a la isla a través de los acuerdos de seguridad vigentes. “Si Estados Unidos elige atacar militarmente a otro país de la OTAN, entonces todo se detiene; eso incluye la seguridad que se ha proporcionado desde el final de la Segunda Guerra Mundial”, declaró Frederiksen a la emisora danesa TV2.

El líder de la isla, Jens-Frederik Nielsen, instó a sus ciudadanos a mantener la calma y la unidad. “No estamos en una situación en la que pensemos que podría haber una toma del país de la noche a la mañana”, dijo y expresó la voluntad de mantener una cooperación estrecha con Estados Unidos. “La situación no es tal que Estados Unidos pueda simplemente conquistar Groenlandia”.

Por su parte, el ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, anunció la intención de su país de “reforzar nuestra presencia militar en Groenlandia. Pero también contaremos con una mayor presencia de la OTAN, con más ejercicios”, informó la agencia nacional de noticias Ritzau.

El ministro aclaró que Dinamarca, y por lo tanto Groenlandia, son miembros de la alianza de defensa de la OTAN con Estados Unidos. “Quiero enfatizar que Groenlandia forma parte de la Mancomunidad de Naciones de Dinamarca. No tengo conocimiento de que nadie cuestione esto a nivel internacional”, añadió.

Trump exhortó repetidas veces a que Estados Unidos tenga jurisdicción sobre Groenlandia. El domingo dijo a reporteros que se trata de un asunto de seguridad nacional. “Ahora mismo es muy estratégico. Groenlandia está repleta de barcos rusos y chinos”, dijo. Sus comentarios profundizaron los temores de que Washington esté planeando una intervención en esa isla en un futuro cercano: “Nos ocuparemos de Groenlandia dentro de unos dos meses. Hablemos de Groenlandia en 20 días”.

Según el medio británico The Economist, la Casa Blanca estaría analizando escenarios concretos para profundizar la presencia estadounidense en la isla. Entre las opciones evaluadas figura un acuerdo de asociación política y militar directa con Groenlandia que excluya a Dinamarca, como alternativa a una anexión formal, una posibilidad que podría generar nuevas tensiones dentro de la OTAN y con la Unión Europea.

La alternativa más avanzada sería un vínculo bilateral similar al que Estados Unidos mantiene con algunos Estados insulares del Pacífico—como los Estados Federados de Micronesia, las Islas Marshall y la República de Palau—, bajo el esquema de la Compact of Free Association (COFA). Ese tipo de acuerdo permitiría a Estados Unidos operar militarmente con amplia libertad, desplegar tropas sin restricciones significativas y expandir infraestructuras estratégicas, además de establecer una asociación económica y comercial exenta de aranceles.

El interés de Washington por Groenlandia no es nuevo. Estados Unidos mantiene presencia militar en la isla desde la Segunda Guerra Mundial y ya en 1946 ofreció comprarla a Dinamarca. Trump retomó esa idea durante su primer mandato y volvió a colocarla en el centro del debate geopolítico tras su regreso a la Casa Blanca.

Groenlandia es considerada estratégica por su posición clave en el Ártico, una región cada vez más relevante por el deshielo, la apertura de nuevas rutas marítimas y la competencia entre potencias por recursos naturales y control militar.

